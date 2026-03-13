Ataques a transportistas: Mininter anuncia videovigilancia en buses y mayor investigación criminal

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la grave ola de ataques criminales contra transportistas, que ya han cobrado la vida de varios de ellos, el Ministerio del Interior anunció una serie de "acciones inmediatas" en articulación con los gremios de transporte público.

Este viernes 13 de marzo, el ministro Hugo Begazo se reunió con representantes del transporte multimodal y urbano, donde también participaron otras autoridades como el jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola.

¿Cuáles serán las medidas inmediatas contra la criminalidad?

Con el fin de reforzar la seguridad ciudadana, se coordinaron respuestas a la criminalidad en el corto plazo: mayor presencia policial, fortalecimiento de la investigación criminal, videovigilancia en buses y mesas de trabajo permanentes.

Begazo reafirmó que la seguridad del sector transporte constituye una prioridad en su gestión y anunció que estas acciones se enfocan en un mayor despliegue de la PNP.

Esto comprende la presencia en las calles de los efectivos junto con jefes operativos, uso de tecnología, fortalecimiento de la investigación criminal y una coordinación directa con los gremios.

Para ello, entre el 18 y 20 de marzo, se incorporarán cerca de 6000 policías, siendo 2000 de ellos egresados de criminalística. Con esto, se busca fortalecer tanto el patrullaje como la capacidad de investigación frente a delitos complejos.

Ministro del Interior Hugo Begazo se reúne con gremios de transporte público y autoridades.

El titular del Mininter sumará, además, un programa de videovigilancia para buses urbanos, orientado a fortalecer la disuasión y mejorar la obtención de evidencia.

Además, el ministro Begazo dispuso reforzar los niveles de control y verificación, con énfasis en el control territorial, la prevención y la inteligencia, dentro de un nuevo enfoque de seguridad ciudadana.

También se instalarán mesas de trabajo periódicas para asegurar continuidad en las soluciones y una atención directa a las preocupaciones del gremio.

Falleció conductor de bus de Etsibosa tras quema del vehículo

Tras conocerse el fallecimiento del conductor del bus de Etsibosa que resultó con graves quemaduras luego de que incendiaran su unidad, José Cumpa, su hija reveló a Exitosa que esta madrugada sujetos intentaron atacar el patio de maniobras.

No contentos con arrebatarle la vida a un nuevo transportista, tras quemar el bus con el que este trabajaba cuando se encontraba descansando en la unidad, sujetos intentaron quemar el patio de maniobras de la empresa Etsibosa.

La víctima le había contado a su hija que la compañía venía recibiendo amenazas por parte de la organización criminal conocida como 'Los Mexicanos', quienes serían los autores de este nuevo ataque.