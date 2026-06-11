Samantha Batallanos confirma la ruptura entre Mario Hart Korina: "Me dijo que hace 3 meses no estaban"

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samantha Batallanos terminó por confirmar la ruptura entre Mario Hart y Korina Rivadeneira, asegurando que fue el propio piloto quien se lo confesó. Además, la modelo aseguró que Mario le habría estado coqueteando e incluso le propuso salir juntos, pero ella lo rechazó porque pensaba que seguía casado, sin imaginar que él le confesaría que su relación había terminado hacía tres meses.

Samantha confirma ruptura entre Mario y Korina

En la más reciente edición de su programa, Magaly Medina mostró capturas de pantalla de las conversaciones que uno de sus reporteros tuvo con Samantha, en las que le consultaban sobre su presunta vinculación con Mario. Sin embargo, ella dejó en claro que nunca estuvo interesada en salir con el piloto.

Batallanos dejó en claro que no fue ella quien buscó al piloto de forma sentimental, sino que lo contactó para pedirle información sobre actividades recreativas que quería realizar con su familia. Fue entonces cuando, según su versión, Mario intentó coquetearle.

"No, él varias veces me ha escrito y me para diciendo que está soltero, como si a mí me interesara. No sé por qué dijo eso. Él me pasó un contacto para ir a hacer karts con mi familia. Seguro se ha querido hacer el muy bacán", aseguró.

Como se recuerda, Mario ya había confesado en un pódcast que Samantha lo contactó para pedirle información sobre karting y que, como él estaba interesado en ella, la invitó a salir. Sin embargo, Samantha dio una versión ligeramente distinta de los hechos.

"Y patinó. Incluso, un día me mandó un WhatsApp de la nada. Me envió un efímero desde su casa, creo que estaba tomando, y me dijo que estaba aburrido. Yo le pregunté por su esposa y me respondió que hacía tres meses ya no estaban juntos . A mí siempre me dice que está soltero. Fue el 30 de abril", concluyó.

Korina sobre Mario

En una reciente entrevista, Korina aseguró que le incomoda lo que se dice de ella en las redes sociales y que, justamente por eso, decidió alejarse un poco de estas plataformas. Según explicó, se trata de una decisión que tomó junto a Mario Hart hace algunos años.

"Justamente con Mario (Hart) hemos decidido ser muy herméticos con lo que pase en nuestra vida privada (...) Prefiero no entrar en detalles. Incluso en las redes sociales, pero tengo una amiga que me ayuda a filtrar los comentarios", indicó.

En esa misma línea, la modelo señaló que han adoptado esta postura con la finalidad de proteger a sus hijos. Respecto a si aún mantiene una relación sentimental con el piloto, prefirió no dar una respuesta directa. "Es una verdad que nos pertenece. Si hay algo que tengamos que decir, lo haremos en nuestras redes", expresó.

Es así que, las declaraciones de Samantha Batallanos han reavivado las especulaciones sobre el estado de la relación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira. Mientras las versiones continúan generando debate en redes sociales y programas de espectáculos, los involucrados mantienen la atención del público sobre su situación sentimental.