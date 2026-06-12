Fabio Agostino GANÓ 'La Casa de los Famosos': ¿Cuánto dinero se llevó el exintegrante de 'Esto es Guerra'?

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Fabio Agostini volvió a demostrar que los realities son uno de sus terrenos favoritos. El español se convirtió en el gran ganador de la sexta temporada de "La Casa de los Famosos USA", imponiéndose en una final cargada de tensión, emociones y expectativa. Su nombre fue anunciado como el favorito del público tras varias semanas de convivencia, estrategias y enfrentamientos que mantuvieron a los espectadores atentos hasta el último minuto.

Fabio Agostini triunfa en 'La Casa de los Famosos'

La gala final estuvo marcada por un ambiente de nerviosismo entre los participantes que lograron llegar a la última etapa de la competencia. Con las votaciones cerradas y la incertidumbre apoderándose del estudio, Fabio esperó junto a la dominicana Celinee Santos el veredicto definitivo. Ambos protagonizaron uno de los momentos más intensos de la noche al convertirse en los dos últimos aspirantes al título.

Cuando los conductores revelaron el resultado, la emoción se apoderó del exintegrante de "Esto es Guerra". Apenas escuchó su nombre como ganador, no pudo contener la alegría y celebró efusivamente junto a sus compañeros y aliados dentro del programa. Las cámaras captaron su emoción genuina, reflejando el esfuerzo realizado durante una temporada que estuvo marcada por desafíos constantes y una fuerte competencia.

¿Cuánto dinero se llevó Fabio Agostini?

Además del prestigio que representa ganar uno de los realities más vistos de la televisión , Fabio recibió un premio de 200 mil dólares. La importante recompensa coronó una participación en la que destacó por su carácter frontal, su capacidad para generar contenido y su habilidad para mantenerse vigente en las preferencias del público durante toda la temporada.

La segunda posición fue para Celinee Santos, quien también tuvo una destacada participación dentro de la casa. La modelo dominicana se convirtió en una de las figuras más fuertes del programa y logró llegar hasta la definición final gracias al respaldo de los televidentes. Como reconocimiento a su desempeño, obtuvo un premio de 100 mil dólares.

El camino hacia la victoria no fue sencillo para Agostini. En las últimas semanas tuvo que enfrentarse a competidores de gran popularidad como Luis Coronel, Josh Martínez, Yoridan Martínez, Stefano Piccioni y Horacio Pancheri. Cada eliminación elevó la tensión de una temporada considerada por muchos seguidores como una de las más intensas y competitivas del formato.

De esta manera, Fabio Agostini suma uno de los logros más importantes de su carrera televisiva. Su victoria confirma la conexión que mantiene con el público y refuerza su imagen como uno de los rostros más exitosos y polémicos de los realities internacionales, una combinación que terminó llevándolo hasta la cima de "La Casa de los Famosos USA".