Magaly no está feliz con el rating y revela cual es el futuro de su programa: "La televisión es muy absorbente"

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina hizo una revelación sobre su futuro en la televisión, debido a que no se encuentra feliz con las cifras de rating que su programa ha alcanzado en las últimas semanas. La conductora aseguró que le gustaría tener más tiempo para viajar con su esposo y realizar actividades fuera de la televisión, por lo que está evaluando cómo podría lograrlo.

¿Magaly se retirará de la televisión?

La conductora fue consultada sobre si se encuentra satisfecha con los resultados de su programa y fue contundente al decir que no, a pesar de que ella y su equipo están haciendo un gran esfuerzo por sacar adelante el formato que durante años les ha funcionado.

"No. No estoy contenta porque estamos haciendo mucho esfuerzo y viendo en lo que fallamos. Me cansa un poco porque también el equipo está cansado", declaró a Trome.

En esa misma línea, aseguró que ella y su equipo están replanteando cambios en el formato del programa, ya que no sabe si continuará en ATV . "Eso lo veré más adelante todavía", dijo la pelirroja tras confesar que solo tiene contrato hasta fin de año.

Asimismo, confesó que no ha pensado en dejar la televisión, pero está consciente de que es una actividad muy demandante y que actualmente tiene otras prioridades.

"Yo creo que en la tele tengo un poco más de tiempo, no sé si para rato, porque también quiero tiempo para mi vida personal y la televisión es muy absorbente. Me gustaría dedicarle más tiempo a mi pareja, a viajar ", agregó.

Finalmente, aseguró que no ha pensado retirarse por completo de la televisión, sino intentar dividir mejor su tiempo y conversar con el canal para llegar a un acuerdo que le permita viajar más y cumplir con sus actividades personales, sin que eso afecte su trabajo.

Magaly ignora las burlas de Farfán

La figura de ATV fue consultada sobre las referencias que Farfán hizo en torno al proceso judicial que ambos mantienen desde hace varios años. Aunque evitó profundizar en los detalles del conflicto, recordó que todavía existe una apelación pendiente de resolución y sostuvo que continúa esperando una respuesta de las autoridades correspondientes para conocer el desenlace del caso.

Antes de referirse directamente al exjugador, Medina compartió una reflexión sobre la situación que atraviesa el país. La periodista expresó su preocupación por los problemas de inseguridad que afectan a los ciudadanos y señaló la importancia de elegir autoridades capaces de responder a las necesidades de la población en los próximos años.

De esta manera, las declaraciones de Magaly Medina reflejan un momento de evaluación profesional y personal. Aunque descartó un retiro inmediato de la televisión, reconoció que busca un mejor equilibrio entre el trabajo y su vida privada. Su continuidad en ATV y posibles cambios en su formato dependerán de las decisiones que tome en los próximos meses.