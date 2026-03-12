'Los Mexicanos': La banda criminal que pasó de cobrar cupos en VMT a incendiar buses en Lima Sur

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Desde finales de 2024, una estructura delictiva conocida como "Los Mexicanos" ha transformado el mapa de la inseguridad en Lima Sur y el Cercado de Lima. Lo que comenzó como un grupo focalizado en el cobro de cupos en Villa María del Triunfo, ha escalado hasta convertirse en una red de extorsión responsable de ataques con explosivos e incendios de unidades de transporte público en pleno 2026.

Según las investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, esta banda exige pagos de hasta S/2.500 semanales a empresas.

El historial de violencia de esta organización registra hitos alarmantes. En octubre de 2024, la empresa "Los Milagros del Señor de Pachacamilla" sufrió uno de los primeros atentados contra sus unidades. Sin embargo, el punto de quiebre ocurrió con el asesinato del suboficial PNP Renzo López Reyes en Barrios Altos, un crimen que las autoridades vinculan directamente a operativos contra esta banda.

Pese a que en su momento se logró la captura de 43 presuntos integrantes, incluyendo al cabecilla Jeisson Chumbe Martínez, la estructura criminal demostró una resiliencia peligrosa al seguir operando desde las prisiones.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía obtuvo 36 meses de prisión preventiva para ocho investigados por los delitos de organización criminal y extorsión en agravio de transportistas en Villa María del Triunfo, Lima. Se trataría de integrantes de la red 'Los mexicanos'.



✅ La investigación está... pic.twitter.com/ZyLNPrUhPn — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 17, 2026

El control desde las sombras

La captura de sus líderes no detuvo el avance del grupo. Tras la caída de Chumbe, el mando fue asumido por Erick Bryan Llufire Oré, quien, aun estando recluido en el penal de Aucallama, mantendría los hilos de la organización.

Para inicios de 2025, bajo el mando operativo de Luis Peyrone, "Los Mexicanos" ampliaron su radio de acción hacia El Agustino y Santa Anita. Trabajadores de una pollería también fueron atacados a balazos, y en junio, detonaron un explosivo en una panadería del Cercado de Lima, exigiendo un pago de S/20.000.

Según reportes policiales, la banda no solo busca dinero, sino imponer un régimen de miedo. Las empresas San Juanito S.A.C. y Santa Catalina han sido las víctimas más recientes de esta ofensiva. Esta modalidad ha permitido que el grupo se asiente con fuerza en distritos como Villa El Salvador y Chorrillos, donde la resistencia al pago de cupos se paga con la vida.

Un 2026 marcado por el fuego y la sangre

La situación ha llegado a un punto crítico en marzo de 2026. Solo en lo que va del mes, un conductor fue asesinado en Villa El Salvador y se han registrado incendios provocados de buses en El Agustino. Estos ataques directos contra el patrimonio de los transportistas buscan quebrar la economía de quienes se niegan a pagar.

Actualmente, la Policía Nacional continúa tras los pasos de quienes dirigen la organización en libertad, intentando desarticular una estructura que parece regenerarse con cada detención.