¡Atención! Alertan posible ola migratoria desde Chile: ¿Cuál es la razón?

El investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Noam López Villanes, indicó que existe un riesgo latente de que migrantes del norte de Chile puedan movilizarse a tierras peruanas. Según explicó, el estrés hídrico en la región podría generar una movilización masiva de personas y de organizaciones criminales a territorio nacional.

Posibilidades de movilizaciones de personas desde Chile

Para el estudioso, la situación hídrica en el país ya presenta diferentes deficiencias que deben ser puestas en agenda. Por lo que, en vista de ello, y replicando la situación en otros espacios de la región, podría propiciar que personas que habitan la zona norte del país sureño, se puedan mover al sur del Perú.

"El estrés hídrico, que ya lo estamos viviendo en varias ciudades del Perú, en que hay racionamiento de agua. El estrés hídrico va a hacer que muchas personas del norte de Chile empiece a movilizarse hacia Perú", detalló López.

Según el entendido en temas de investigación, existen posibilidades de un desplazamiento, no solo de personas en búsqueda de mejor acceso al recurso hídrico, sino amenazas de grupos criminales que ya operan en las zonas fronterizas desde hace décadas. Ello podría presentar una situación crítica que debe ser revisada por las autoridades nacionales de manera preventiva.

"Eso y otros tipos de movilización o desplazamiento son necesarios empezar a usarlos para nuestra planificación. No solamente en términos de organizaciones criminales bolivianas, que ya están operando en Chile, que operan en Argentina y en el sur del país. Tenemos organizaciones bolivianas que durante muchas décadas han operado en contrabando", comentó.

Estado de emergencia no funciona

En otro momento, indicó que las diferentes medidas optadas por el Ejecutivo respecto a la lucha contra la delincuencia no han sido fructíferas y que, en su lugar, estas han resultado más bien con un objeto disuasorio y no de solución. Explicó que, para los delincuentes, la presencia de un militar o un policía significa el movimiento de sus actividades criminales para otro espacio, más no un alto a sus fechorías.

"Los métodos que hemos venido usando, como los estados de emergencia y los militares en las calles, son principalmente elementos disuasorios. Es cuando el delincuente que va a robar en tal esquina ve al militar y dice: Bueno, ya no robo aquí, me voy por allá", relató.

Es así como el investigador de la PUCP, Noam López Villanes, advirtió de la posibilidad de un desplazamiento de personas desde el norte de Chile hacia el Perú a causa de la crisis hídrica. Hizo hincapié en que organizaciones criminales de otros países podrían arribar a tierras peruanas.