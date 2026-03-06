Escuelas privadas rechazan clases virtuales y exigen al Gobierno otra solución: "La respuesta no puede ser el cierre"

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este viernes 6 de marzo, el Gobierno dispuso clases virtuales en todas las instituciones educativas de Lima y Callao ante la emergencia por la falta de gas y GNV. Sin embargo, la Alianza de Escuelas Privadas rechazó la medida y pidió que esto sea opcional.

AEP rechaza clases virtuales ante falta de GNV y exige otra solución

El Ministerio de Educación confirmó que, del 9 al 13 de marzo, la virtualidad aplica a las instituciones educativas privadas como colegios, universidades e institutos, con el fin de contribuir a la racionalización del gas.

Frente al anuncio, el gremio de escuelas privadas, conformado por redes educativas como Innova Schools, Futura Schools y ASDIEP, emitió un comunicado "lamentando profundamente" la decisión y proponiendo que la virtualidad sea una opción libre para su sector.

"La respuesta a una crisis no puede ser el cierre de las escuelas: el país debe apostar por la continuidad de los aprendizajes o, en todo caso, se debería permitir que las instituciones educativas privadas tomen sus propias decisiones", sostuvieron.

Asimismo, recordaron que se vivió algo similar durante la pandemia del COVID-19, hace seis años, advirtiendo que ya se ha sufrido "las consecuencias del cierre prolongado de las escuelas", por lo que sostienen que el sector "debe ser priorizado ante cualquier situación de crisis".

Alianza de Escuelas Privadas emitió un comunicado exhortando al Ejecutivo a priorizar la educación presencial.

La AEP también resaltó que existen niños y jóvenes que no tienen la posibilidad de acceder a clases virtuales debido a que no cuentan con los recursos necesarios, siendo "los principales afectados".

En tanto, recalcaron que la orden de clases remotas "resulta especialmente preocupante" para los centros de educación inicial.

"Al imponerse la virtualidad, se rompe el vínculo presencial indispensable para la primera infancia, dejando a las comunidades sin su núcleo de desarrollo más básico",

Pese a su rechazo, el gremio afirmó que comprende la crisis energética por la que atraviesa el país, por lo que espera que el Ejecutivo pueda "encontrar medidas" en el corto plazo y una "solución definitiva" en el menor tiempo posible.

"El 91% del sistema de gas ha colapsado"

En el sexto día del desabastecimiento del gas natural, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Parodi, anunció que la emergencia conlleva "un problema de gran magnitud", pues solamente se está recibiendo un 9% del total, con el 91% del sistema totalmente colapsado.

