Gobierno anuncia monitoreo a grifos para frenar especulación y acaparamiento de combustibles

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó que el Gobierno intensificará el monitoreo en los grifos a nivel nacional para prevenir conductas especulativas o el acaparamiento de combustibles que puedan perjudicar a los consumidores.

Según explicó, el Indecopi será la entidad encargada de fortalecer las labores de supervisión en las estaciones de servicio, verificando que se cumplan las normas de protección al consumidor y que no se registren incrementos injustificados en los precios de los combustibles.

De manera paralela, el Osinergmin reforzará las acciones de fiscalización relacionadas con el abastecimiento y la distribución de combustibles, con el objetivo de garantizar que el suministro se mantenga sin interrupciones en todo el país.

Medidas ante situaciones de emergencia

La jefa del Gabinete señaló que estas medidas buscan asegurar la transparencia en el mercado de combustibles, especialmente en contextos de incertidumbre o situaciones de emergencia que podrían generar distorsiones en los precios.

En ese sentido, anunció que el Ejecutivo también impulsará modificaciones en el Código de Protección y Defensa del Consumidor para establecer que el acaparamiento durante escenarios de emergencia sea considerado una infracción grave. Esto permitirá aplicar sanciones más severas a quienes incurran en estas prácticas.

Las acciones de control forman parte del conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la actual contingencia vinculada al suministro energético y proteger tanto a los consumidores como al funcionamiento de la economía.

Anuncian medidas de teletrabajo en Lima y Callao

El Gobierno anunció medidas de continuidad laboral y económicas entre las que se encuentran el disponer de modalidad de teletrabajo en el sector público en Lima y Callao durante el periodo de contingencia.

En ese sentido, se promoverá que las empresas del sector privado adopten modalidades de teletrabajo durante este periodo. Adicionalmente, indicó que se promoverá el adelanto de vacaciones en las industrias afectadas.

Clases remotas por una semana

Las acciones dispuestas por el Gobierno también incluyen medidas en el sector educativo. Así, la titular de la PCM anunció que se dispondrán de clases remotas en todos los niveles educativos de Lima y Callao por el plazo de una semana. Esta medida es aplicable para colegios, institutos y universidades privadas.

Con el monitoreo intensivo a grifos, el refuerzo de la fiscalización en la distribución de combustibles, el Gobierno busca prevenir prácticas abusivas y garantizar la transparencia en el mercado energético.

Las autoridades sostienen que estas medidas permitirán proteger a los consumidores y asegurar el suministro en un contexto de incertidumbre, evitando alzas injustificadas de precios y posibles situaciones de acaparamiento.