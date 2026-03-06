Madre APUÑALA a hombre que acosó sexualmente a sus menores hijos de 7 y 9 años

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un grave hecho policial ocurrió este viernes 06 de marzo en la localidad de Tolosa, donde una mujer fue detenida tras ser acusada de apuñalar al hombre que alquilaba una habitación en su casa. La agresora tiene 28 años, mientras que la víctima es un jubilado de 68 años que residía en la vivienda desde hacía pocos días.

El episodio se registró durante la mañana en una casa ubicada en la calle 523, entre las calles 18 y 19, en el partido de La Plata, Argentina. Allí, la mujer vivía junto a sus dos menores hijos de 9 y 7 años.

Según las autoridades, alquilaba una habitación al jubilado hace unos días, como una fuente de ingresos para sostener a su familia, ya que actualmente se encontraba desempleada.

El caso salió a la luz luego de que un llamado al número de emergencias 911 alertara sobre la presencia de un hombre herido en la vía pública. Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron al sujeto con varias heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo, principalmente en el tórax, el cuello y el rostro.

Confesión ante los agentes policiales de la mujer tras el ataque

Tras el hallazgo del herido, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) lo trasladó al hospital zonal San Roque, donde permanece internado en estado grave debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Minutos después, la mujer se presentó ante los agentes policiales y reconoció haber apuñalado al hombre. De acuerdo con su testimonio, el ataque ocurrió luego de que lo sorprendiera masturbándose frente a sus hijos menores, lo que provocó una fuerte reacción que terminó en el violento episodio.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron el cuchillo presuntamente utilizado en la agresión y procedieron con la detención de la sospechosa, quien quedó a disposición de las autoridades judiciales mientras avanzan las investigaciones.

Investigación judicial en curso

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 15 del Departamento Judicial de La Plata, dirigida por la fiscal María Cecilia Corfield. El expediente fue caratulado inicialmente como homicidio en grado de tentativa, por lo que la detenida deberá prestar declaración ante la justicia en las próximas horas.

El caso ha generado fuerte conmoción en la comunidad por la gravedad de la acusación y la violenta reacción que terminó con un intento de homicidio, un episodio que ahora deberá ser esclarecido por la justicia argentina.