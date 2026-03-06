Retiran POPULARES papas fritas del mercado por riesgo de alergias no declarado: alerta por posible reacción grave

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una nueva alerta alimentaria ha generado preocupación entre consumidores luego de que autoridades sanitarias ordenaran retirar del mercado un lote de populares papas fritas debido a la presencia de un alérgeno que no aparece en la etiqueta del producto.

El problema fue detectado luego de que se advirtiera que algunas bolsas podrían contener un ingrediente derivado de la leche, lo cual no está declarado en el empaque. Este detalle, que podría parecer menor para muchos consumidores, representa un riesgo importante para las personas que sufren alergia a los lácteos.

De acuerdo con la información difundida, el retiro se realizó como una medida preventiva para evitar posibles reacciones alérgicas, que en casos extremos pueden llegar a ser graves.

El consumo del producto por parte de personas con alergia a la leche "podría causar una reacción alérgica grave o potencialmente mortal".

Un error en el etiquetado encendió la alerta

Las investigaciones iniciales apuntan a que el problema se habría originado por un error durante el proceso de producción o empaquetado, lo que provocó que algunas bolsas terminaran conteniendo un producto distinto al indicado en la etiqueta.

En concreto, las papas fritas podrían incluir ingredientes asociados a otro sabor que contiene leche, lo que explica por qué el alérgeno no figura en el etiquetado original.

Este tipo de situaciones suele activar de inmediato protocolos de seguridad alimentaria. Cuando un alérgeno no es declarado, las empresas deben retirar el producto del mercado para evitar riesgos para la salud pública.

Especialistas en seguridad alimentaria explican que los errores de etiquetado son una de las causas más comunes de retiro de alimentos, especialmente cuando involucran ingredientes como leche, maní o soya.

Hasta el momento, no se han reportado personas afectadas por el consumo del producto, pero las autoridades prefieren actuar con rapidez para evitar posibles emergencias médicas.

En qué lugares se retiraron las papas fritas

El retiro del producto afecta a bolsas específicas de papas fritas Miss Vickie's Spicy Dill Pickle Potato Chips, fabricadas por la empresa Frito-Lay, compañía que forma parte del grupo PepsiCo.

La medida se aplicó en seis estados: Arkansas, Louisiana, Mississippi, Nuevo México, Oklahoma y Texas.

Las bolsas retiradas corresponden al formato de 8 onzas, con fecha de consumo preferente del 21 de abril de 2026 y un código UPC específico.

El retiro se inició después de que un consumidor alertara que el contenido del paquete no coincidía con el sabor indicado, lo que llevó a revisar la producción y detectar la presencia del alérgeno.

Las autoridades sanitarias recomendaron que las personas con alergia a la leche no consuman el producto y lo devuelvan o lo desechen.