Alto de la Alianza: Alcalde Demetrio Cutipa cae durante desalojo de áreas verdes

Alcalde de Alto de la Alianza cae durante operativo policial

El alcalde de Alto de la Alianza, Demetrio Cutipa, cayó varias veces al suelo durante un operativo policial realizado en un predio estatal del sector 7 a inmediaciones de la carretera Tacna-Tarata, en medio de un conflicto por áreas verdes que terminó con su detención por presunta violencia y resistencia a la autoridad. El incidente ocurrió la madrugada de este jueves durante una diligencia solicitada por la Procuraduría del Gobierno Regional, que buscaba recuperar un terreno de más de 32 mil metros cuadrados.

Vecinos del sector manifestaron su indignación tras el operativo y denunciaron que la intervención habría provocado la destrucción de entre 300 y 500 árboles plantados en la zona, que por años fue utilizada como espacio de recreación. Videos grabados por pobladores muestran el momento en que el alcalde cae al suelo en medio de un forcejeo con agentes policiales.

Policía: intervención fue legal

El jefe de la Región Policial Tacna, Helbert Luna Velarde, explicó que la presencia policial respondió a un pedido formal de apoyo para ejecutar la recuperación del predio.

"La diligencia se realizó entre las 5:00 y 8:00 de la mañana con una orden de operaciones sustentada en un expediente legal que acredita que el terreno es propiedad del Estado", señaló la autoridad policial.

Según Luna Velarde, el alcalde Demetrio Cutipa llegó al lugar junto a otras personas y se habría colocado frente a la maquinaria utilizada para la recuperación del terreno.

El oficial agregó que la detención fue comunicada al Ministerio Público y que el caso será investigado durante un plazo máximo de 48 horas en la Unidad de Flagrancia.

Defensa denuncia abuso de autoridad

El abogado del alcalde, Daniel Astete, cuestionó la intervención policial y anunció acciones legales contra los efectivos involucrados.

"Primero, estamos ante un abuso de autoridad de los efectivos policiales intervinientes. Uno de ellos fue identificado agrediendo incluso a los pobladores y al propio alcalde", declaró.

El letrado sostuvo que su patrocinado habría sido confundido con un vecino porque vestía ropa deportiva cuando acudió al lugar tras recibir el llamado de los pobladores.

Regidor cuestiona destrucción de árboles

Por su parte, el regidor del distrito, Silver Choquepata, aseguró que el terreno intervenido corresponde a una zona destinada a recreación pública desde hace más de dos décadas.

"Ese espacio fue dejado por los vecinos como área de recreación pasiva hace más de 20 años. Muchos árboles tienen más de diez años y algunos alcanzaban hasta cinco o seis metros", explicó.

Mientras continúan las diligencias, el alcalde Demetrio Cutipa permanece bajo investigación en la Unidad de Flagrancia, en medio de la controversia generada en Alto de la Alianza por el desalojo del predio y la presunta afectación de áreas verdes.