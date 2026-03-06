Capturan a alias 'La Cuponera' presunta cabecilla de banda dedicada a la extorsión en VMT

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Luz Giovana Gómez Lozano (49) más conocido en el mundo del hampa como 'La Cuponera' fue capturada por agentes de la Policía Nacional por ser la presunta cabecilla de una banda criminal dedicada a la extorsión.

Capturan a presunta cabecilla alias 'La Cuponera'

Agentes del Escuadrón Verde y Grupo Terna dieron con la captura de la presunta cabecilla de la banda criminal 'Los Nuevos Injertos del Sur'. La intervención se dio en el sector Villa Limatambo en el distrito de Villa María del Triunfo.

Luz Giovana Gómez conocida como 'La Cuponera' fue encontrada en una vivienda de la jurisdicción con material incriminatorio que ahora forma parte de la investigación policial.

Durante el allanamiento también se dio con la captura de su presunta mano derecha, Raúl Zamora Soca, alias 'Diablo', los cuales fueron trasladados hacia una dependencia policial.

Al interior del búnker se encontraron cartas extorsivas, sobres, balas, explosivos, dinamita, planos de terrenos invadidos, que incriminarían.

Al ser consultada por el material criminal encontrado en la vivienda donde residía Gómez Lozano negó que sea de su posesión: "No me pertenece" refirió.

La función de alias 'La Cuponera' en la organización criminal estaba dedicada a la administración del cobro de cupos a diversas empresas de la zona.

📺🔴 Agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron a una presunta líder de banda dedicada a la extorsión en los cerros de Villa María del Triunfo.



La intervención fue realizada por el Grupo Terna, que ingresó a su presunto búnker donde hallaron dinamita, municiones y planos... pic.twitter.com/2gvHAPpG1M — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) March 6, 2026

Además, utilizaba la fachada de su domicilio para traficar terrenos. De acuerdo a la investigación policial, la banda criminal desplazaba a familias enteras del domicilio en cuestión si estas se negaban a cumplir con el cobro de cupos.

'La Cuponera' cuenta con graves antecedentes

Alias 'La Cuponera' cuenta con graves denuncias que configuran su intervención como una importante captura en medio de la crisis de inseguridad ciudadana que desangra al país.

La presunta cabecilla de 'Los Nuevos Injertos del Sur' cuenta con denuncias previas por secuestro y estaría implicada en diversos homicidios ocurridos en Lima Sur.

De acuerdo a la investigación policial, la mujer lideraría el cobro de cupos hacia moradores de Villa María del Triunfo y también empresas de transportes público en la zona. Con su reciente detención y más los antecedentes presentados, Luz Giovana Gómez alias 'La Cuponera' tendría que enfrentar a la justicia.