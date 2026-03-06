Otro accidente en Vía Expresa Sur: Camión arrolla a motociclista y desata ALARMA en Surco

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este viernes 6 de marzo, la Vía Expresa Sur registró un nuevo accidente de tránsito que se suma a la lista de atropellos recurrentes en la zona, aumentando la alarma en el distrito de Surco. El siniestro dejó un herido en medio de la pista.

Nuevo atropello en Vía Expresa Sur cobra una nueva víctima

El hecho ocurrió a horas de la tarde a la altura del cruce con la avenida Surco, frente al colegio Santa Teresita. Las cámaras de seguridad registraron a un camión 'pick up' atropellando a una moto cuando se encontraba transitando.

El motociclista herido fue auxiliado por un equipo de brigada de rescate que llegó al lugar del accidente para atender a la víctima, mientras se detuvo temporalmente el tránsito en el cruce en mención. Hasta el momento, se desconoce su diagnóstico.

La Vía Expresa Sur fue inaugurada de forma parcial en septiembre del 2025, con críticas por falta de señalización completa, semáforos y acabados, con el objetivo de acelerar los tiempos de traslado de los conductores en la zona.

Desde entonces, ha acumulado múltiples accidentes, muchos de ellos atropellos, principalmente, a peatones o motociclistas en cruces como con la avenida Surco, como en este caso. Uno de ellos resultó en una víctima mortal el pasado enero a una mujer de 66 años.

URGENTE 🚨⚠️🇵🇪 Nuevo atropello hace minutos en la vía de la muerte expresa en el cruce con la Av. surco frente al colegio Santa Teresita. ¿Hasta cuándo la gestión Aliaga/Reggiardo y Bruce? Esta irresponsabilidad es de ambos municipios, no son accidentes son SINIESTROS pic.twitter.com/fKyCjIzcZx — Eduardo Salmón (@otramirpolitica) March 6, 2026

Último atropello en la vía fue a menor de 13 años

El último atropello registrado en la Vía Expresa Sur se dio el pasado 22 de febrero, volviendo a poner en evidencia los riesgos de la autopista.

A las 9:43 a. m., una adolescente de 13 años fue arrollada por una motocicleta cuando intentaba cruzar la calzada frente al colegio Santa Teresita, en Santiago de Surco. El impacto quedó registrado en video y mostró el momento en que la menor avanza por la pista y es embestida, saliendo proyectada varios metros.

Paramédicos de la Municipalidad de Surco le brindaron los primeros auxilios y luego fue trasladada por el SAMU a la clínica Santa Martha del Sur, en San Juan de Miraflores.

El diagnóstico inicial señaló fractura en el húmero y politraumatismo. El conductor de la motocicleta fue identificado como Ray Valencia, mientras la Policía investiga las circunstancias del hecho.

