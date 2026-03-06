MML responde a Magdalena por multas en su distrito: "Solicitamos informe sobre las supuestas irregularidades"

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En las últimas horas, la Municipalidad de Magdalena sorprendió a todos sus vecinos tras emitir un comunicado en sus canales oficiales donde exigían a la Municipalidad de Lima dejar de imponer multas vehiculares dentro de su distrito.

Según indicaron, la MML estaba cometiendo irregularidades al emitir estas papeletas de tránsito dentro de las vías metropolitanas de su jurisdicción. Pero no solo ello, ya que también pidieron que se deje sin efecto las que ya había sido efectuadas en los últimos días.

"En el marco de su permanente compromiso con la defensa de los derechos de sus vecinos, ha solicitado a la Municipalidad de Lima la suspensión inmediata de las papeletas de tránsito que se vienen imponiendo en vías metropolitanas dentro de la jurisdicción del distrito, así como la declaratoria de nulidad de oficial de aquellas emitidas de manera irregular", indicaron.

Municipalidad de Lima responde a Magdalena

Como era de esperarse, el municipio liderado por Renzo Reggiardo no tardó en responder a este pedido y, también a través de un comunicado, explicaron su postura ante esta situación. Para comenzar, la MML dejó en claro que desde diciembre del 2024, a pedido de la Municipalidad de Magdalena, se firmó un convenio donde se acordaba la fiscalización de tránsito con dispositivos electrónicos en las vías metropolitanas de dicho distrito.

Gracias a este acuerdo, se dispuso la ubicación de estos instrumentos los cuales estarían bajo control de la comuna de Magdalena. Incluso, se da a conocer que todo lo captado por estas cámaras y cinemómetros serían remitidos a la Gerencia de Movilidad Urbana de la MML para así poder imponer las papeletas que sean necesarias.

"La Municipalidad Metropolitana de Lima está solicitando formalmente a la Municipalidad de Magdalena del Mar un informe detallado sobre las supuestas irregularidades que señalan, las cuales provendrían de las evidencias registradas por su propio sistema", señalaron.

Incluso, el municipio capitalino dejó en claro que 'actúa con transparencia y en estricto cumplimiento de sus competencias para contribuir al ordenamiento del tránsito de seguridad vial en la ciudad'.

Es importante precisar que el gerente municipal de Magdalena del Mar, Enrique Sánchez, acusó a la MML de mentir ya que no existiría ningún convenio tal como lo indicaron en su escrito.

