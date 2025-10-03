RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
A tomar precauciones

¡Atención! COEN emite ALERTA ROJA por posibles huaicos: ¿Qué regiones del país se verán afectadas?

Los departamentos de Áncash y La Libertad se encuentran en alerta roja ante la posible activación de quebradas. COEN advierte que estos eventos pueden ocurrir en las próximas horas.

COEN emite alerta roja por posibles huaicos en regiones del país
COEN emite alerta roja por posibles huaicos en regiones del país (Foto: Composición Exitosa)

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si vives en Áncash y La Libertad tienes que estar muy alerta debido a que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) advirtió una posible activación de quebradas en nivel rojo en provincias de los mencionados departamentos. 

Asimismo, los departamentos de Lima y otros 11 más también se encuentran en alerta amarilla y naranja. Por ello en la siguiente nota te brindamos todos los detalles para que tomes tus precauciones.

COEN advierte posible activación de quebradas

Este viernes 3 de octubre COEN emitió su aviso de corto plazo N° 276-2025 señala que hasta el sábado 4 de octubre se prevé activación de quebradas, que en el Perú se conoce como huaicos, en nivel rojo en algunas provincias de los departamentos de Áncash y La Libertad.

De acuerdo a lo informado por el organismo, estos fenómenos podrían suscitarse desde la 1 de la tarde de hoy hasta la 1 de la tarde de mañana sábado.

Además, conforme al pronóstico, los departamentos de Amazonas, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Loreto, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali cuenta con una alerta naranja.

A estos puntos del país, se suman las regiones de Apurímac, Cajamarca y Cusco, quienes alerta de color amarillo. Cabe resaltar que la susceptibilidad a movimientos en masa en lugares inestables ocasionarían huaicos en diversos puntos del territorio nacional.

Cabe resaltar que, los departamentos en mención enfrentan un riesgo especialmente en las zonas que se estén cercanas a quebradas así como también a cauces naturales, lo que causaría daños en infraestructura, vías, desborde ríos, servicios de agua y cultivos perjudicados.

¿Cuáles son las perspectivas de las lluvias?

Se conoció que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) emitió una publicación en su cuenta oficial de X respecto al pronóstico en las tres regiones del país con respecto a las lluvias.

En primer lugar, la entidad señaló que en la selva se esperan lluvias de ligera a fuerte intensidad en su zona norte y centro. Estas estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

En el caso de la sierra se esperan precipitaciones de ligera a fuerte intensidad. Por último, en la costa se avizoran lluvias de ligera intensidad en la zona norte.

En resumen, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) advirtió una posible activación de quebradas en nivel rojo en provincias Áncash y La Libertad. Además, Lima y otros 11departamentos más también se encuentran en riesgo, en alerta amarilla y naranja.

