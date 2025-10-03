Gobierno de Dina Boluarte asegurará trasferencia democrática del poder en 2026, señala Canciller

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese a que faltan varios meses para que las elecciones presidenciales se celebren en abril del 2026 donde se elegirán al nuevo presidente, así como a los cenadores y diputados que se encargarán de sacar adelante las riendas del país.

Garantiza transferencia democrática del poder

En medio del inminente inicio de campaña para los próximos comicios, diversas autoridades del Ejecutivo se han pronunciado para garantizar la transparencia de las mismas y reafirmar el compromiso de su gestión.

Así lo reafirmó el Canciller Elmer Schialer quien no solo dejó en claro que las elecciones tendrán todas las garantías posibles, sino que recalcó la firme consigna de Dina Boluarte para la transferencia de poder con el próximo presidente la cual se deberá realizar en julio del 2026.

"El objetivo del gobierno de Dina Boluarte es, en primer lugar, asegurar una transferencia correcta, democrática y completamente constitucional del poder en julio del 2026. Para ello, se requieren elecciones de absoluta transparencia y eficacia y entregar al próximo gobierno un Perú mejor de lo que recibió este gobierno de la presidenta Boluarte", indicó.

No hay problema con las renuncias

Otro hecho que ha llamado la atención del ambiente político nacional fue la reciente renuncia de Juan José Santiváñez al ministerio de Justicia y Derechos Humanos para postular en las próximos comicios.

Pero eso no es todo, ya que el titular del MINSA, César Vásquez, también indicó en los últimos días que no ha descartado en lo absoluto ser parte de las próximas elecciones presidenciales. El doctor dejó en claro que este es un derecho constitucional de cualquier peruano por lo que en los próximos días confirmará sus intenciones.

Pese a que el gabinete podría verse debilitado, Elmer Schialer descartó esta posibilidad ya que el Ejecutivo evaluará a otros candidatos que puedan reemplazar a los ministros salientes y que la gestión pueda seguir adelante.

"Este tema no se trata de manera oficial en los Consejos de Ministros; sin embargo, en conversaciones informales la señora presidenta ha sido absolutamente clara y transparente señalando que aquellos miembros del gabinete que tengan aspiraciones de postularse al nuevo Senado y la Cámara de Diputados lo pueden hacer dentro de los plazos correspondientes", añadió.

De esta manera, el canciller, Elmer Schialer, aseguró que el objetivo principal del gobierno de Dina Boluarte es asegurar la transición democrática hacia la próxima gestión lo cual se dará en julio del 2026 con el siguiente presidente.