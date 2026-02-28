Youna se despide de su hija y recibe emotiva promesa que nunca olvidará

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras el esperado reencuentro con su hija Xianna y Samahara Lobatón en Estados Unidos, Youna tuvo que afrontar una despedida llena de sentimientos. La pequeña de 5 años, conmovida, le dejó una promesa que marcó un momento inolvidable en la vida del barbero.

Youna y la emotiva promesa de su hija

A través de sus historias en Instagram, Youna compartió un video del emotivo adiós con su hija. En las imágenes se ve cómo él le pide a Xianna que haga caso en todo a su madre, Samahara Lobatón.

Luego la llena de besos, mientras la niña le responde con una promesa que derretiría cualquier corazón: "Vengo para tu cumpleaños" .

El barbero, visiblemente conmovido, asintió ante las palabras de su hija, mostrando la profunda conexión y amor que mantiene con ella, incluso en medio de los desafíos que enfrenta por su salud.

Youna y su lucha contra el cáncer

Cabe recordar que Youna se encuentra atravesando un complicado proceso de salud.

Youna, conocido por su relación pasada con Samahara Lobatón, apareció en un enlace en vivo para contar uno de los momentos más difíciles de su vida: padece leucemia, un tipo de cáncer que, según explicó, no tiene cura y que deberá tratar durante el resto de su vida.

En su más reciente biopsia, su médico detectó dos nuevas mutaciones de cáncer, lo que complicó su leucemia, que hasta ese momento estaba siendo controlada.

"Hicieron que mi cáncer pase a ser más agresivo. La leucemia que antes podíamos controlar pasó a ser más letal para mi salud y mis cuidados", confesó Youna durante una transmisión en vivo.

La noticia sobre su estado generó gran preocupación entre sus seguidores, quienes se han mantenido pendientes de su recuperación y apoyo constante.

Relación de Youna y Samahara Lobatón

Durante su estadía en Estados Unidos, Youna y Samahara Lobatón demostraron que mantienen una excelente relación, dejando atrás conflictos pasados.

Incluso se mostraron cariñosos en transmisiones en vivo de TikTok, aunque la influencer dejó claro que no retomarán su relación sentimental, sino que su acercamiento fue para apoyar el tratamiento de Youna y el bienestar de su hija Xianna.

Melissa Klug, madre de Samahara, también mostró su apoyo a este acercamiento, resaltando la importancia de la unión familiar en momentos tan delicados como los que atraviesa Youna.

La despedida de Youna de su hija Xianna, acompañada de la emotiva promesa de regresar en mayo para celebrar su cumpleaños, deja claro que el amor familiar y los lazos afectivos se mantienen fuertes, incluso frente a la difícil batalla que enfrenta el barbero contra el cáncer.