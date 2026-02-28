Esposa de varón asesinado por resistirse a robo exige justicia: "Me arrebataron a mi esposo, al padre de mis hijos"

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La familia del ciudadano Ronald Zamudio, asesinado por delincuentes hace un día en el Cercado de Lima tras resistirse al robo de su AFP, se encuentra exigiendo justicia. Según indicaron, piden dar con la captura de los responsables de este cruel hecho y se proceda a dictar prisión contra los mismos.

Esposa de víctima hace llamado a las autoridades

Mediante declaraciones a nuestro medio de comunicación, la esposa de Zamudio, señora Silvia, expresó su profunda tristeza ante el fallecimiento de su conviviente producto de la ola de inseguridad y criminalidad que se vive en el país. Además, brindó detalles sobre el caso.

"Yo solo pido que haya justicia. que por favor haya justicia, que hagan su trabajo que investiguen, que la muerte de mi esposo no quede así. Ellos me arrebataron a mi esposo, al padre de mis hijos y no es justo que le hayan hecho eso, no así, si querían robarle pudieron haberlo solo golpeado. ¿Por qué tuvieron que matarlo?", dijo a Exitosa, este sábado 28 de febrero.

Es así que, entre llantos la señora Silvia pide tanto a la Policía Nacional del Perú (PNP) como a la Fiscalía de la Nación que investiguen el asesinato de su esposo y den con el paradero de los responsables que no dudaron en arrebatarle la vida para robarle el dinero que traiga consigo.

Cámaras servirán para identificar a responsables

Según la fémina, en el lugar en donde ocurrieron los hechos, hay cámaras de vigilancia que pueden ayudar para la identificación de los asesinos que huyeron a bordo de una camioneta, luego de haber cometido el acto criminal.

Fue en el momento en donde Silvia pidió justicia, en que se quebró totalmente y rompió el llanto, pidiendo una vez más a las autoridades actuar como corresponde. Asimismo, no se explica el porqué del asesinato de su esposo.

Cabe mencionar que, en estos momentos se viene realizando el velorio de Ronald Zamudio Blas, de 53 años, varón que, el último 27 de febrero, se dirigía a su vivienda en compañía de su esposa tras retirar un dinero que formaba parte de su AFP, hasta que de pronto dos sujetos lo interceptaron para robarle; sin embargo, tras presentar resistencia, lo asesinaron.

De esta manera, la esposa de Ronald Zamudio indicó que policías y fiscales han pasado por su casa recabando información y espera que den con los responsables.