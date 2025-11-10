RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
A instancias judiciales

MML no planea cobrar en peajes de VES y Punta Negra si llega a tener la administración temporal, afirma alcalde

El alcalde la Municipalidad de Lima, Renzo Reggiardo, se refirió al respecto de los peajes de Villa El Salvador y Punta Negra, descartando cobros en caso la comuna llegue a administrarlos temporalmente.

Renzo Reggiardo habló sobre peajes de Rutas de Lima.
Renzo Reggiardo habló sobre peajes de Rutas de Lima. (Composición Exitosa)

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/11/2025

Con los cobros de peajes de Villa el Salvador y Punta Negra suspendidos, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo se refirió a las acciones que adoptara la comuna. El burgomaestre no descarta pedir en instancias judiciales la administración temporal de las casetas y no contempla en en corto plazo comenzar a cobrar a los usuarios.

Mala conducta de Rutas de Lima

La autoridad edil habló sobre la actitud que tuvo la empresa concesionaria Rutas de Lima, de volver a ejercer los cobros a pesar de un fallo judicial que lo impedía. En ese contexto, mencionó la intención que tiene el municipio de administrarlas de forma temporal, si los mecanismo lo permiten.

"También vimos que no era conveniente tener estos avances por el recurso que presenta de forma inesperada, creo que no fue una buena conducta de la empresa. Sin embargo, no descartamos, a través de una medida judicial, pedir una administración temporal, para que el servicio no se vea afectado, sostuvo Reggiardo.

El alcalde de Lima mencionó que la pretensión de la concesionaria para reanudar los cobros en los peajes de Punta Negra y VES, fueron retenidos gracias a una rápida acción de los abogados de la comuna. Gracias a ello se respetó la sentencia que ordenaba la detención de la recaudación en estos puntos.

"Instruí a nuestro equipo legal y por supuesto en coordinación con el alcalde de Santa María y las cosas volvieron a su estado en las que ya se habían acordado, producto de una resolución. Lo que viene es intentamos tener una aproximación con Rutas de Lima, hay que preocuparse por el servicio", indicó.

Rutas de Lima acató fallo judicial

El pasado miércoles 5 de noviembre la compañía que estaba a cargo de este peaje anunció que acataría el fallo que ordenaba el cese de los cobros. Mediante un comunicado, aceptó la suspensión pero acusó una mayor arbitrariedad por parte del Estado peruano en su contra.

No obstante, precisa que los otros peajes que gestiona en Huaylas, San Pedro, Arica y Quebrada Seca, seguirán operando con normalidad, al no existir una resolución judicial que dicte lo contrario. Pidió presencia de las fuerzas del orden en caso de manifestaciones en estos puntos.

El alcalde de Lima Renzo Reggiardo, habló sobre el presente y futuro de los peajes de Villa el Salvador y Punta Negra, que por fallo judicial, dejaron de ser controlados por Rutas de Lima. En ese contexto, indicó que podrían pedir una administración temporal, en instancias judiciales.

