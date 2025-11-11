Rutas de Lima podría dejar de operar en tres semanas: Suspensión de peajes afecta sus ingresos

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La suspensión de los peajes de Villa el Salvador y Punta Negra a instancias judiciales, ha afectado los ingresos de la concesionaria Rutas de Lima. Por tal motivo, la empresa anunció que esto provocaría el fin de sus operaciones, lo que ocurriría en tres semanas si no se revierte el fallo.

Rutas de Lima se queda sin ingresos

Mediante un comunicado, la compañía anuncia que la decisión del Poder Judicial de suspender indefinidamente los cobros en los puntos mencionados y las acciones que adoptó la Municipalidad de Lima (MML), han afectado su rentabilidad. Señala que casi en los últimos dos años sus reservas se han agotado.

"Solo durante los últimos 21 meses, RDL ha tenido generación de caja negativa por más de S/. 200 mil, y esta última medida acelera el consumo de las escasas reservas de caja con la que cuenta nuestra Concesionaria", indica el segundo párrafo del texto.

Este escenario lo tiene al borde de dejar de cumplir con su servicio en los otros peajes que tiene bajo su control, por lo que podría dejar de funcionar en menos de un mes. La empresa alega que el cobro de este impuesto es la principal fuente de ingresos con la que cuenta.

"Ante esta situación, informamos a la opinión publica que, en caso la sentencia que suspendió el cobro de peajes en las unidades de Villa y Punta Negra no se revierta en las próximas tres semanas, RDL se verá en la imposibilidad de seguir operando en las vías concesionadas", precisa.

Por tal motivo, acusa que las decisiones que emitieron varias entidades estatales y los "reiterados y graves incumplimientos de la MML", han ocasionado que la firma en la actualidad, prácticamente no cuente con fondos económicos. Esto como se explicó, derivaría en que deje de cumplir con su servicio en el resto de puntos concesionados.

PJ ordenó suspensión de cobros

El pasado 29 de octubre se declaró fundada en parte la demanda de hábeas corpus de la Municipalidad de Santa María del Mar para suspender cobros en peajes de V.E.S y Punta Negra. Esto fue ordenador por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac.

