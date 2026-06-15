Atención electores: JNE aclara en qué casos se puede solicitar un recuento de votos en las Elecciones 2026

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente al desarrollo de la jornada electoral desarrollada el pasado domingo 7 de junio, las instituciones correspondientes vienen ejecutando la actualización del proceso en la página web de la institución. No obstante, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aclaró en que casos se puede solicitar un recuento de votos.

JNE aclara en qué consta el recuento de votos

Según lo comentado por la institución, el recuento de votos es un mecanismo de transparencia y garantía democrática en el que el Jurado Electoral Especial realiza por segunda vez la contabilización de votos físicos usando las cédulas guardadas en los sobres lacrados remitidos por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales.

En ese sentido, este proceso se realiza con la finalidad de evitar la presencia de errores en las actas y se terminen anulando injustamente la misma o la votación de un partido o candidato que pertenezca a la contienda presidencial.

¿En qué casos aplica el recuento de votos?

Según lo pubicado por el JNE, hay una serie de características en los que se puede realizar un recuento de votos. En ese sentido, los motivos son los siguientes.

Información incompleta o ilegible: Actas que no presentan firmas, no contienen datos o se muestran ilegibles y no pueden integrarse con el cotejo.

Actas que no presentan firmas, no contienen datos o se muestran ilegibles y no pueden integrarse con el cotejo. Cifras que no cuadran: Cuando los votos de un partido son nulos o blancos son más que el número total de votantes o electores hábiles.

Cuando los votos de un partido son nulos o blancos son más que el número total de votantes o electores hábiles. Pérdida de material: En caso de extravío o siniestro de los ejemplares del acta electoral correspondientes a la ODPE, JEE, ONPE y JNE.

¿Quiénes participan en el recuento de votos?

Para el desarrollo de este proceso excepcional, se requiere la presencia de una serie de personal capacitado para esta actividad que se puede ejecutar frente a la ciudadanía. Teniendo en cuenta ello, se dividen en 3 grupos:

Asistencia obligatoria: Pleno del JEE, en este punto se toma en cuenta al presidente, segundo y tercer miembro

Pleno del JEE, en este punto se toma en cuenta al presidente, segundo y tercer miembro Asistencia técnica: secretario del JEE, especialista en tecnología de la información y operador multimedia

secretario del JEE, especialista en tecnología de la información y operador multimedia Asistencia opcional: Personeros legales, es decir, representantes de las organizaciones políticas y un representante de la fiscalía, en otras palabras, del Ministerio Público.

Finalmente, con esta acción mencionada por el JNE entorno al recuento de votos se puede garantizar la transparencia del proceso electoral siguiendo un proceso vigilado por las autoridades correspondientes que participaron en las elecciones presidenciales.