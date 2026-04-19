Elecciones 2026: JNE resolvió más de 2200 actas observadas de la votación presidencial entre RLA y Roberto Sánchez

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Los 60 Jurados Electorales Especiales lograron resolver 2220 actas presidenciales de las 5766 que fueron enviadas a revisión por la ONPE. Este avance técnico es crucial para definir si Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga será el rival de Keiko Fujimori en el balotaje de junio.

Según el portal del JNE, un total de 4675 actas ya fueron procesadas y solo esperan una decisión definitiva para integrarse al conteo final. La mayor cantidad de observaciones se detectaron en Lima, Ica, Pacasmayo, San Martín y Piura, zonas que concentran el mayor peso electoral.

Portal del JNE

Errores en mesa y recuento de votos

Sobre las causas de estas trabas, el portal oficial precisa que 171 actas fueron enviadas para el recuento de votos debido a fallas durante el escrutinio. Entre las principales causas de estas demoras figuran los errores aritméticos por sumar mal y la falta de firmas necesarias.

"Estos errores, en su mayoría, son cometidos por los miembros de mesa, quienes no se pudieron capacitar en su totalidad", indica la fuente oficial.

El reporte técnico advierte que más del 44% de ciudadanos elegidos para esta labor no recibieron la instrucción necesaria para el llenado. Para subsanar estas faltas, el sistema electoral programó seis sesiones de recuento de votos entre el lunes 20 y miércoles 22 de abril. Estas jornadas de revisión física se realizarán en las sedes de Chanchamayo y Arequipa para dar transparencia al proceso de la elección presidencial.

Acta de diputados

Retraso en actas de diputados y senadores

En cuanto al Poder Legislativo, el panorama es distinto pues los JEE solo resolvieron el 1,11% de actas para diputados. De las 4.698 actas recibidas para esta cámara, la mayoría proviene de Cusco, Huánuco, Huancayo y Arequipa, regiones que aún presentan un avance de resolución lento.

Por su parte, la elección de Senadores también cuenta con miles de actas bajo observación en los distritos múltiples y el distrito único. En el caso nacional, existen 4.484 actas observadas, de las cuales solo 54 cuentan ya con un pronunciamiento oficial por parte del tribunal.

El procesamiento de estos votos es vital para otorgar legitimidad a los resultados finales de los comicios realizados en abril de 2026. La resolución de las actas de Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga permitirá cerrar finalmente el cuadro de la segunda vuelta electoral en el Perú. El conteo final de estos votos por parte de los organismos electorales resulta indispensable para brindar certeza sobre el desenlace de la elección presidencial.