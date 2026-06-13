Roberto Sánchez: Candidato de JP se opuso a modificar ley que regulaba recuento de votos que ahora pide

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el contexto del conteo de votos de la segunda vuelta presidencial, recientemente el candidato Roberto Sánchez solicitó un recuento de sufragio en el que se contemplara todo el material electoral que ha llegado desde diferentes partes del territorio nacional e internacional. Sin embargo, un archivo del año 2025 reveló que estaba en contra de la ley que regulaba esta gestión.

Roberto Sánchez se opuso a la ley de recuento de votos en el año 2025

Según el archivo Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, para regular el recuento de votos en los procesos electorales, los congresistas iniciaron una sesión del Pleno del Congreso con la finalizar de modificar dicha normativa. En ese sentido, a través del canal oficial de Youtube del Congreso de la República, se transmitió la sesión del Pleno del Congreso en el que se escucha la postura de ellos frente a este tema de debate.

Teniendo en cuenta ello, luego de haber transcurrido una hora con treinta y cinco minutos aproximadamente, se puede escuchar la respuesta del actual candidato Roberto Sánchez del partido político Juntos por el Perú en el que menciona "Sánchez en contra".

Una manifestación que, reafirma su oposición frente a la modificación de la ley que regula el recuento de votos que ahora solicita de cara a los resultados oficiales de la ONPE en el que, hasta el momento se encuentra en segundo puesto.

¿Cuál fue el resultado de la ley debatida en la sesión del Pleno del Congreso?

La sesión del Pleno del Congreso Con 82 votos a favor, 25 votos en contra y 0 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó, en segunda votación, el dictamen recaído en los proyectos de ley 9952/2024-CR y 10324/2024-JNE, que modifica la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, para regular el recuento de votos en elecciones.

Dicha propuesta fue sustentada por el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Fernando Rospigliosi Capurro (FP), representante que sostuvo que la iniciativa solo procederá cuando existan discrepancias en las actas y no puedan ser superadas en el cotejo documental, entre el acta que posea la ONPE y el JEE.

Finalmente, con este material de archivo se puede concluir que hubo un cambio de opinión en la postura del candidato a la presidencia Roberto Sánchez del partido de Juntos por el Perú cuando se opuso a modificar ley que regulaba recuento de votos.