Elecciones Regionales y Municipales 2026: JNE amplía período de registro de candidatos hasta el viernes 19 de junio

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) comunicó este lunes 15 de junio la ampliación extemporánea de la inscripción de candidatos políticos para las elecciones regionales y municipales que se llevará a cabo el próximo domingo 4 de octubre.

Como se recuerda, según el cronograma electoral para estos comicios, el registro de actores políticos debía hacerse hasta el martes 16 de junio; no obstante, los personeros legales tendrán plazo para cumplir con dicho objetivo hasta las 11:59 p. m. del viernes 19.

74 organizaciones políticas llamadas a cumplir con el procedimiento

Tras llevarse a cabo las elecciones primarias los días 17 y 24 de mayo y la proclamación de los resultados del cómputo efectuado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), quedó establecido que 74 organizaciones políticas (41 partidos políticos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas electorales) serán parte de la nueva jornada democrática de octubre próximo.

No obstante, debido a la cantidad de candidatos, desde el JNE han dispuesto que el procedimiento para la inscripción de fórmulas y listas se siga realizando a través de la plataforma Declara + o presencialmente en las oficinas de mesas de partes de los Jurados Electorales Especiales.

Vale mencionar que, la plataforma está disponible durante las 24 horas y quienes decidan acudir a las oficinas de mesas de partes de Lima (Jr. Cusco 653) así como a las Oficinas Desconcertadas del JNE, el horario de atención del martes 16 al viernes 19 de junio será desde las 8:00 a. m. hasta las 11:59:59 p. m.

🚨Comunicado sobre la inscripción de fórmulas y listas de candidatos en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales #ERM2026 pic.twitter.com/dOApULQ6Da — JNE Perú (@JNE_Peru) June 15, 2026

En ese sentido, los JEE calificarán las solicitudes -que comprende a candidatos a gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como para alcaldes y regidores provinciales y distritales- y verificarán el cumplimiento integral de los requisitos señalados por ley a fin de determinar si son admitidas a trámite.

Sin embargo, si el JEE advierte que algún candidato no cumple con alguno de los requisitos de forma, se le otorgará a la organización política un plazo de dos días calendario para que realicen las subsanaciones correspondientes, y en caso se detecte un incumplimiento insubsanable, se declarará la improcedencia de la solicitud.

Lo que sigue según el cronograma electoral

El sorteo de miembros de mesa será el 26 de julio, el 5 de agosto es la fecha límite para la publicación de candidatos admitidos y para formular el retiro de listas y renuncias. El 20 de agosto, es la fecha límite para que se resuelvan las tachas y exclusiones en primera instancia.

El 4 de septiembre es la fecha para resolver las apelaciones de las tachas y exclusiones, el 5 de septiembre es la fecha límite para que las candidaturas queden inscritas y hasta el 3 de octubre es la fecha para que los candidatos se excluyan por situación jurídica.

De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), existen 26 314 724 electores hábiles a participar en la jornada de elección de las nuevas autoridades regionales y municipales.

Finalmente, el JNE instó a los personeros legales a no esperar hasta último momento para efectuar el trámite.