Elecciones 2026: ONPE concluye contabilización de actas electorales para el Congreso bicameral y Parlamento Andino

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que ha llegado al 100 % de la contabilización de las actas electorales correspondientes a las elecciones congresales y representantes peruanos ante el Parlamento Andino.

A través de un comunicado publicado en sus plataformas oficiales, el organismo electoral que preside interinamente Bernardo Pachas indicó que cumplió con dicho procedimiento la tarde del sábado 13 de junio, a dos meses de haberse llevado a cabo las elecciones generales.

📢 Se llegó al 100 % de actas contabilizadas para la elección del senado en las Elecciones Generales 2026. 🗳️



🔎 Revisa los resultados aquí 👉 https://t.co/5dbaboD6lo#EG2026 pic.twitter.com/OQyVfChjNy — ONPE (@ONPE_oficial) June 14, 2026

Registro total en el Sistema de Cómputo Electoral

De acuerdo con lo reportado por la ONPE, el conteo total de actas se produjo luego de que las que estaban pendientes fueran resueltas por los diferentes Jurados Electorales Especiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En ese sentido, indican que la totalidad de actas se encuentran en su Sistema de Cómputo Electoral desde las 4:10 p. m.

Si los ciudadanos desean saber en tiempo real cómo quedaron los resultados oficiales de la primera vuelta electoral, la cantidad de votos de los partidos políticos que pasaron la valla electoral y la identidad de los nuevos diputados, senadores y parlamentarios andinos, deben ingresar al portal habilitado por la ONPE, haciendo click en el siguiente enlace.

Sobre la proclamación de las futuras nuevas autoridades que tendrá el Perú para los próximos cinco años, el 27 de mayo último, el presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que este acto podría darse en un mes, debido a la carga procesal y las impugnaciones o pedidos de nulidad que iban a presentarse. en su momento.

Conformación del nuevo Congreso bicameral y Parlamento Andino

Luego que fuera aprobada la doble cámara en marzo de 2024, el Congreso bicameral estará conformado por 130 diputados y 60 senadores. Según su Reglamento aprobado en noviembre de 2025, la Cámara de Senadores, conforme al artículo 134 de la Constitución Política del Perú, no puede ser disuelta .

Vale mencionar que, entre el 26 y el 27 de julio se instalarán las cámaras para que elijan a sus respectivas mesas directivas, para finalmente asumir funciones el 28 del mismo mes, junto al nuevo o nueva presidente (a) del Perú.

En el caso del Parlamento Andino, son 15 los representantes peruanos ante este organismo, siendo cinco titulares y 10 suplentes para el período 2026-2031.

De esta manera, al completar la ONPE la contabilización de las actas electorales, queda en mano del JNE programar la proclamación de resultados, para la entrega de credenciales y posterior juramento.