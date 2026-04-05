¡Atención! Estudia en Brasil gratis y sin examen de admisión: conoce AQUÍ los requisitos para postular

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno de Brasil lanzó la convocatoria del Programa de Estudiantes-Convenio de Grado (PEC-G) dirigida a peruanos que deseen estudiar una carrera universitaria gratis en el extranjero sin pasar por rigurosos exámenes de ingreso.

Esta iniciativa permite que los estudiantes se formen en instituciones de alto prestigio, cubriendo únicamente sus gastos de manutención, mientras que el Estado brasileño garantiza la enseñanza gratuita durante toda la carrera elegida.

Requisitos y beneficios del programa de intercambio

Para participar en este proceso, el postulante debe haber terminado la secundaria o estar cursando el último año, manteniendo un promedio académico adecuado para la preinscripción. Según la Embajada de Brasil en Lima, el programa ofrece vacantes en áreas como Medicina, Ingenierías, Artes y Ciencias Humanas, sumando más de 100 universidades participantes en todo el territorio brasileño.

"Las plazas son gratuitas, pero los candidatos deben subvencionar su manutención en Brasil", señala la fuente oficial sobre las condiciones económicas que deben considerar los interesados antes de aplicar. El beneficio incluye atención médica y dental gratuita a través del sistema de salud brasileño y la legalización de los documentos académicos al finalizar la formación universitaria.

Quienes no dominen el idioma portugués tienen una alternativa importante para no quedar fuera de la selección actual. El programa permite inscribirse al curso de Portugués como Lengua Extranjera (PEC-PLE), donde el estudiante dedica su primer año en Brasil a aprender el idioma antes de iniciar formalmente sus estudios profesionales.

Fechas clave y proceso de inscripción virtual

El proceso de registro es totalmente digital y los candidatos deben completar un formulario de preinscripción disponible hasta el 9 de mayo de 2026. Es fundamental adjuntar el expediente académico en un solo archivo PDF que no supere los 10 MB, asegurando que los sellos y firmas sean legibles para evitar el rechazo de la solicitud.

Las autoridades brasileñas han establecido un cronograma estricto donde la publicación de los seleccionados en primera ronda se realizará a partir del 14 de septiembre de 2026. Los estudiantes que logren una vacante deberán confirmar su interés de inmediato para asegurar su cupo y comenzar los trámites de viaje y estancia en el país vecino.

Acceder a una carrera universitaria gratis y sin examen de admisión representa una ventaja competitiva enorme para los jóvenes que buscan profesionalizarse en el exterior. Al aprovechar el programa PEC-G en Brasil, los peruanos aseguran una educación de calidad mundial, requiriendo únicamente el compromiso personal para cubrir sus gastos de vida y cumplir con el aprendizaje del idioma local.