George Forsyth contra Keiko Fujimori: "No voy a permitir que el Congreso vuelva a meter la mano en Educación"

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato George Forsyth culpó a Keiko Fujimori y su partido de haber "metido las manos" en el sector Educación durante el debate presidencial. Pese a que esta se encontraba ausente, recordó la censura del exministro Jaime Saavedra en 2016.

Forsyth arremete contra Keiko Fujimori y el Congreso del 2016

La segunda fase de este evento electoral arrancó este lunes 30 de marzo con los ánimos exacerbados entre los candidatos. Mientras que algunos perdieron los papeles y se lanzaron pullas a los gritos, otros levantaron reclamos por hechos pasados.

Durante el primer bloque, donde se abordó el tema de la Educación, Innovación y Tecnología; Forsyth, de Somos Perú, arremetió contra el Congreso actual por reducir la cantidad de Becas 18 disponibles para los estudiantes que más lo necesitan.

"Hay que ser bien sinvergüenzas en este Congreso para eliminar la cantidad de Becas 18, que era la única esperanza de tantos jóvenes de salir adelante. Pero sí hay plata para hacer otra cámara de Senadores, para que esos congresistas sigan engordándose la barriga", manifestó el exfutbolista.

En ese sentido, el exalcalde de La Victoria recordó una polémica censura al exministro de Educación del inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, Jaime Saavedra, quien tuvo que dimitir debido a que el Parlamento, entonces con mayoría fujimorista, votó por censurarlo.

"No voy a permitir que el Congreso vuelva a meter las manos en la educación como lo hizo Keiko, cuando censuró al ministro Jaime Saavedra, que es un excelente profesional peruano", aseguró.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | El candidato presidencial de Somos Perú, George Forsyth, dirigió su mensaje hacia la candidata Keiko Fujimori, manifestando que ella y su bancada propiciaron la censura del exministro de Educación, Jaime Saavedra.



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¿Por qué el fujimorismo censuró a Jaime Saavedra?

Saavedra había sido censurado tras la aprobación de la moción por parte del Congreso, principalmente de las bancadas de Fuerza Popular y el APRA.

Los motivos oficiales fueron la presunta falta de capacidad, grave negligencia y responsabilidad política, por supuestas irregularidades en la compra de computadoras para escuelas públicas. Se le acusó de favoritismos y posible corrupción en la adquisisión.

El economista, a quien PPK mantuvo como titular de la cartera del gobierno anterior de Ollanta Humala, era impulsor de la reforma educativa, especialmente la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que afectaba intereses de varias universidades privadas de baja calidad.

Ante ello, George Forsyth planteó, además de aumentar la disponibilidad de las Becas 18 a 20 mil y 50 mil con tecnología, que la Sunedu sea independiente y que su sistema se rija con meritocracia "como el BCR", "porque es un sistema que ha funcionado".

El candidato presidencial de Somos Perú, George Forsyth, arremetió contra Keiko Fujimori al recordar que su partido, Fuerza Popular, censuró al exministro de Educación, Jaime Saavedra.