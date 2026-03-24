¡Atención! Estudio revela que el espacio de trabajo influye en rendimiento de colaboradores en el Perú

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante años, la conversación sobre el futuro del trabajo se concentró en la modalidad presencial, remoto o híbrido. Sin embargo, una variable menos visible empieza a ganar protagonismo en las organizaciones: el impacto del espacio de trabajo en la forma en que se toman decisiones.

Espacios laborales optimizan rendimiento de colaboradores

El diseño de la oficina, desde la disposición de los espacios hasta las oportunidades de interacción, influye cada vez más en la dinámica de liderazgo dentro de las empresas en Perú. En un contexto donde la coordinación de equipos, la creatividad y la toma de decisiones estratégicas se han vuelto procesos más complejos, el entorno físico empieza a jugar un rol que antes pasaba desapercibido.

"Las decisiones más importantes dentro de una organización rara vez ocurren de manera aislada. Surgen de conversaciones, intercambio de perspectivas y dinámicas de colaboración. Por eso el espacio donde ocurren esas interacciones puede influir directamente en la forma en que se lidera", señala Claudio Hidalgo, presidente de WeWork para Latinoamérica.

De acuerdo con el estudio "IA y presencialidad: el nuevo panorama laboral en Perú", elaborado por WeWork en colaboración con Michael Page, el 78 % de los profesionales considera que los entornos laborales inteligentes mejoran su productividad, mientras que el 72 % valora oficinas adaptables a distintos tipos de tareas.

Estudio revela que el espacio de trabajo influye en rendimiento de colaboradores

Este tipo de configuraciones permite combinar momentos de concentración individual con espacios diseñados para la colaboración y el intercambio de ideas, algo que resulta especialmente relevante para líderes y equipos que necesitan alinear estrategias o resolver problemas complejos.

"Cuando el espacio está diseñado para distintos momentos del trabajo, reflexión, conversación o planificación, las decisiones se vuelven más ágiles y los equipos pueden trabajar con mayor claridad", explica Hidalgo.

La evolución del trabajo híbrido también está redefiniendo el papel de la presencialidad. Según el mismo estudio, el 54 % del talento en el Perú prefiere esquemas híbridos, lo que está llevando a las organizaciones a replantear el propósito de sus oficinas.

¿Qué oficinas maximizan el rendimiento de colaboradores?

Más que un lugar al que se asiste todos los días, la oficina empieza a entenderse como un punto de encuentro para actividades que se potencian con la interacción directa: conversaciones estratégicas, sesiones de planificación o procesos de toma de decisiones.

"Cuando las personas deciden reunirse presencialmente, buscan que ese tiempo tenga valor. Espacios que faciliten la colaboración, la conversación y la creatividad pueden marcar la diferencia en cómo los equipos construyen acuerdos y avanzan en sus objetivos", agrega.

De esta manera, a medida que las empresas buscan mejorar su productividad y atraer talento, el espacio de trabajo empieza a convertirse en una herramienta de gestión. Las oficinas que combinan flexibilidad, tecnología y áreas de interacción no solo influyen en la experiencia de los equipos, sino también en la calidad de las decisiones que se toman dentro de las organizaciones.