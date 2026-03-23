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Cuestionan elección

Colegio de Abogados de Lima rechaza nombramiento de Tomás Gálvez como nuevo fiscal de la Nación

El CAL cuestionó la designación de Tomás Gálvez, señalando que enfrenta investigaciones pendientes y que la medida vulnera la institucionalidad y el Estado de Derecho.

CAL cuestiona nombramiento de Gálvez tras destitución de Espinoza, que considera
CAL cuestiona nombramiento de Gálvez tras destitución de Espinoza, que considera (Composición Exitosa)

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 23/03/2026

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El nombramiento de Tomás Aladino Gálvez como nuevo fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029 ha generado un fuerte pronunciamiento del Colegio de Abogados de Lima (CAL). A través de un comunicado oficial, la institución expresó su "profunda preocupación" por la designación, al considerar que se trata de un acto reñido con el ordenamiento jurídico y con la defensa de la institucionalidad.

Candidaturas enfrentaban cuestionamientos

El CAL subrayó que la candidatura de Gálvez y otros fiscales supremos se dio pese a que enfrentan "cuestionamientos legales y graves imputaciones penales", lo que convierte la situación en inédita dentro de la historia del Ministerio Público.

Para el gremio, la elección de un fiscal supremo bajo estas condiciones debilita la credibilidad del sistema de justicia y expone una "instrumentalización" del poder político en instituciones que deberían ser independientes.

"El CAL se pronuncia enfáticamente en contra del pretendido nombramiento de un Fiscal de la Nación titular, por considerar que colisiona con la defensa misma de la legalidad, principio rector de la función fiscal, máxime tratándose de Fiscales Supremos, quienes representan la instancia más elevada en cuanto a ejemplo, respeto y observancia de las normas vigentes que tutelan a la sociedad". señala parte del comunicado.

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"Ilegal destitución" de Espinoza

El comunicado también recordó la destitución de la fiscal de la Nación Delia Milagros Espinoza Valenzuela, a quien calificaron como legítima titular del cargo. Según el CAL, su salida fue "ilegal, arbitraria e inconstitucional" y se produjo pese a pronunciamientos favorables de órganos jurisdiccionales, que fueron paralizados por una medida cautelar del Tribunal Constitucional.

"Nuestro enérgico rechazo a la instrumentalización y eventual abuso de poder para desplegar selectivamente una persecución sancionatoria contra diversos magistrados —jueces y fiscales— que representan el equilibrio democrático de poderes mediante su trabajo ético y desempeño funcional en aras de la recta administración de justicia, señaló el CAl al respecto.

En ese sentido, el gremio de abogados sostuvo que la designación de Gálvez "colisiona con la defensa misma de la legalidad", principio rector de la función fiscal. Además, advirtió que la situación refleja una crisis institucional marcada por presuntas presiones externas y la vulneración de estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

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El rechazo del CAL al nombramiento de Tomás Gálvez abre un nuevo capítulo de tensión en el sistema de justicia peruano. La controversia no solo gira en torno a las investigaciones pendientes contra el nuevo titular, sino también a la destitución de su antecesora, Delia Espinoza, lo que plantea dudas dentro del círculo jurídico sobre la legitimidad y transparencia del proceso.

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