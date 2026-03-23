ONPE lanza convocatoria masiva con más de 14 mil trabajos para Elecciones 2026: requisitos y fechas clave

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha puesto en marcha una de las mayores convocatorias laborales del año, con miles de plazas disponibles en distintas regiones del Perú. Esta iniciativa responde a la necesidad de cubrir puestos clave para el desarrollo de las Elecciones Generales 2026, generando oportunidades de empleo temporal para ciudadanos con distintos niveles de formación.

Según la ONPE, el proceso incluye diversas convocatorias activas que, en conjunto, superan las 14 mil vacantes difundidas en distintos anuncios. Entre los puestos más solicitados figuran coordinadores de mesa, responsables de local de votación y personal de apoyo logístico, todos esenciales para garantizar el correcto desarrollo de los comicios.

Requisitos accesibles y sueldos competitivos

Uno de los aspectos más destacados de esta convocatoria es que no todos los puestos exigen estudios superiores, lo que amplía el acceso a un mayor número de postulantes. En muchos casos, basta con contar con secundaria completa, conocimientos básicos de herramientas informáticas y disponibilidad durante las fechas del proceso electoral.

Además, algunos cargos requieren experiencia previa o estudios técnicos y universitarios, dependiendo del nivel de responsabilidad. Según la ONPE, los sueldos oscilan entre S/ 2,000 y S/ 2,500, lo que ha generado gran interés entre quienes buscan ingresos temporales en el corto plazo.

El organismo electoral también ha precisado que los contratos serán por tiempo determinado, vinculados exclusivamente a las etapas del proceso electoral. Esto incluye capacitación previa, organización logística y ejecución de la jornada de votación.

Fechas de postulación y modalidad de inscripción

El proceso de postulación se realiza de manera virtual a través de las plataformas oficiales de la ONPE. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no existe una única fecha límite, ya que las convocatorias se publican de forma progresiva según las necesidades de cada región y oficina descentralizada.

Según la ONPE, algunos procesos ya han cerrado en fechas recientes, mientras que otros continúan abiertos o se publicarán en las próximas semanas. Por ello, se recomienda a los interesados revisar constantemente los canales oficiales para no perder oportunidades vigentes.

Asimismo, la entidad ha reiterado que la selección se realiza bajo criterios técnicos y de cumplimiento de requisitos, por lo que es clave presentar la documentación completa dentro de los plazos establecidos.

La convocatoria de la ONPE para las Elecciones Generales 2026 representa una oportunidad importante de empleo temporal con requisitos accesibles, sueldos competitivos y postulación virtual, en un contexto donde miles de ciudadanos buscan alternativas laborales formales en todo el país.