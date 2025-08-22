Dina Boluarte: Presentan proyecto de ley de reparación a las víctimas de protestas sociales entre 2022 y 2023

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Desde el Congreso, la congresista de la bancada Juntos por el Perú-Voces por el Pueblo-Bloque Magisterial, Katy Ugarte, presentó un proyecto de ley a favor de las víctimas de las protestas registradas entre 2022 y 2023 contra el Gobierno de Dina Boluarte.

Proyecto de ley para víctimas de protestas

Se trata del proyecto de ley 12074/2025-CR, que crea el plan integral de reparaciones para las víctimas de las protestas sociales de diciembre de 2022 a marzo 2023. La iniciativa legislativa tiene el objetivo de reconocer, atender y reparar integralmente a todos los ciudadanos que "fueron afectados en sus derechos fundamentales en las protestas sociales".

Asimismo, la propuesta busca reconocer y cuidar a las víctimas que sufrieron el uso desmedido de la fuerza pública durante las manifestaciones, así como los ciudadanos que sufrieron "lesiones físicas y psicológicas" y del mismo modo, aquellos que "fueron detenidos arbitrariamente". El proyecto contempla a las familias de las víctimas mortales y a los ciudadanos cuyo patrimonio fue afectado.

Plan integral de reparaciones

El proyecto indica que el encargado de crear el plan integral de reparaciones a favor de las víctimas de las manifestaciones entre 2022 y 2023 será el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esto ayudará a identificar a los deudos o víctimas.

Para ello, la iniciativa legislativa indica que el MINJUS tendrá cuatro criterios que determinarían el tipo de las reparaciones para las víctimas en los desmanes sociales y lo detalla como:

Reparaciones económicas, las que se darían a los deudos de los fallecidos y una compensación económica para los que sufrieron heridas graves o resultaron con discapacidad permanente.

En esa misma línea, está la reparación en salud, que indica que se brindará atención médica y psicológica gratuita y especializada, así como rehabilitación física y emocional para los afectados y familiares. También se tiene la reparación educativa, que consta de becas de estudio para los hijos de los fallecidos y se dará en los programas de educación técnica o superior.

Finalmente, se considera la reparación laboral, que consiste en incluir a los hijos, hermanos o padres de aquellos que perdieron la vida en programas de empleo. El documento señala que todo será fina nacido con cargo al presupuesto institucional de cada entidad y demandará recursos adicionales, por lo que no afectará el erario público.

De esta manera, la congresista Katy Ugarte presentó un proyecto de ley en beneficio de las víctimas de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre 2022 y 2023.