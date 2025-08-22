Martín Vizcarra: Defensoría solicita al INPE dejar al expresidente en penal Barbadillo por "respeto a la igualdad ante la ley"

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En medio de la posibilidad de reclasificar al expresidente Martín Vizcarra en el penal de Lurigancho, para que cumpla los 5 meses de prisión preventiva dictados en su contra, la Defensoría del Pueblo exhortó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a permitir su estancia en Barbadillo.

Pedido de la Defensoría

El organismo, a través de un comunicado, sustentó su pedido, bajo la argumentación de que, de darse la medida de traslado, se estaría vulnerando medidas de seguridad e igualdad de trato para quienes ocuparon el máximo cargo político del Perú.

‼️Defensoría del Pueblo solicita al @INPEgob reconsiderar la reclasificación del establecimiento penitenciario dispuesta para el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo.



👉Link: https://t.co/cagQTK1ypf pic.twitter.com/ridfa60dgj — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) August 22, 2025

Asimismo, en su misiva recordaron que la reclusión de exmandatarios en el establecimiento de Ate está justificado en "razones objetivas y justificadas de protección".

"Es por ello que, en el presente caso, rechazamos cualquier medida que implique un trato desigual que pueda afectar su vida, integridad o seguridad personal", se leyó en el oficio.

Exhortan a respetar investidura presidencial

La entidad continuó su discurso, pidiendo al INPE que aplique con objetividad y sin distinciones sus disposiciones que conlleven a comprometer los derechos fundamentales de exdignatarios.

"La Defensoría del Pueblo reafirma que el respeto a la igualdad ante la ley es un pilar de nuestro orden constitucional", puntualizó.

Ante la interpretación del Instituto Nacional Penitenciario a lo establecido en el numeral 9.5 de la Directiva N.° 006-2023-INPE-DTP, el organismo resaltó que ese análisis no debería poner en riesgo la protección de la investidura presidencial, quienes, por motivos de seguridad, requieren mayores garantías penitenciarias.

Cabe resaltar que lo que detalla la citada norma es que, cuando la directiva no establece un escenario específico para reclusión, corresponde al Consejo Técnico Penitenciario de cada penal o a la Subdirección de Tratamiento de las oficinas regionales, con la obligatoriedad de reportarlo a la Dirección de Tratamiento Penitenciario.

HOY se decidirá si Vizcarra irá a Lurigancho

Tal como informó el jefe del INPE, Iván Paredes, este viernes 22 de agosto se definirá el futuro penitenciario del expresidente Martín Vizcarra.

En ese sentido, aunque no confirmó si iría al penal de Lurigancho o algún otro centro carcelario, indicó que, por el puntaje otorgado a Vizcarra, que es de 10, correspondería clasificarlo en el anteriormente mencionado.

No obstante, subrayó que, de encontrarse irregularidades en la resolución que establezca lo citado, se podría solicitar la anulación de la medida.

"Se ha valuado una serie de motivos pero esta misma resolución dice que, si hay fallas o irregularidades en la clasificación, que el director regional puede declarar la nulidad si se encontró irregularidades", comentó.

De este modo, se conoció que la Defensoría del Pueblo solicitó al INPE mantener al expresidente Martín Vizcarra recluido en el penal Barbadillo.