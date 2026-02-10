San Marcos: Estudiantes advierten presunto fraude tras próximo fin de la era de Jeri Ramón

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocos meses de que concluya el periodo de la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón, distintos colectivos de docentes y estudiantes han expresado su preocupación por la ausencia de avances en el proceso electoral. El mandato de la actual autoridad universitaria vence el próximo 25 de julio; sin embargo, hasta el momento no se ha convocado a elecciones ni se ha aprobado un reglamento o cronograma electoral.

Docentes y estudiantes

El colectivo de docentes Identidad Sanmarquina fue uno de los primeros en advertir sobre esta situación. A través de un pronunciamiento, señalaron que la falta de estos documentos genera incertidumbre dentro de la comunidad universitaria.

"Esta situación vulnera los principios de legalidad, transparencia y previsibilidad que deben regir la vida institucional de nuestra universidad", afirmaron.

Los docentes también advirtieron que la demora en iniciar el proceso electoral despierta dudas legítimas sobre las verdaderas intenciones de las autoridades. En ese sentido, plantearon interrogantes directas sobre un posible intento de prolongar el mandato actual.

"¿Existe acaso un plan de reelección cocido en las altas esferas del sistema universitario? ¿Se pretende boicotear el proceso electoral para prolongar indebidamente la permanencia en el cargo?", cuestionaron.

Preocupación más allá de la comunidad

La preocupación no es exclusiva de Identidad Sanmarquina. Desde el colectivo Concertación por San Marcos, que reúne a cuatro agrupaciones de docentes y estudiantes, también se pronunciaron en el mismo sentido. Este grupo coincidió en que la falta de reglas claras para el proceso electoral resulta alarmante.

"Se observa una demora altamente sospechosa en la publicación del reglamento y del cronograma electoral", señalaron.

Ambos colectivos pusieron sobre la mesa otra inquietud: la posibilidad de que la rectora esté a la espera de un cambio en la legislación que permita la reelección de rectores y vicerrectores de universidades públicas. Actualmente, la ley no autoriza dicha reelección.

Esta duda cobra relevancia debido a declaraciones brindadas por la propia Jeri Ramón en enero de este año. Al ser consultada sobre la opción de postular nuevamente al cargo, no descartó esa posibilidad. "Solo Dios lo sabrá, porque uno tiene que estudiar la coyuntura también", declaró en ese momento.

Estas declaraciones se dieron en un contexto político particular, ya que por esas semanas el congresista Esdras Medina, cercano a la rectora, impulsaba un proyecto de ley para permitir la reelección de autoridades universitarias. Hasta ahora, dicho proyecto no ha sido aprobado por el Congreso.

Mientras tanto, la comunidad sanmarquina sigue a la espera de señales claras que garanticen un proceso electoral oportuno y transparente en la universidad más antigua del país.