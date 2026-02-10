Municipalidad de Miraflores reporta vulneración de su app y bloquea acceso irregular a datos tributarios

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este martes, la Municipalidad de Miraflores informó que detectó la vulneración de su app web de servicios tributarios, lo que conllevó a un acceso irregular a datos de contribuyentes. Ante la emergencia, la comuna procedió a bloquear el acceso y a tomar medidas legales.

Según el comunicado, emitido en su página web, "esta data tributaria no ha sido expuesta por la comuna", pues cada contribuyente recibe sus accesos de forma individual y confidencial.

"Luego de identificar la malintencionada vulneración de la app web de los servicios para los contribuyentes, se procedió a bloquear el acceso irregular, en el menor tiempo posible, con el fin de proteger la privacidad de nuestros vecinos", señalan.

El municipio miraflorino refirió que un programa informativo había revelado hoy que había "manipulado los accesos" a información tributaria de contribuyentes, lo cual, según consideran, se puede configurar como delito. Incluso, sostienen que esta situación conlleva un triple delito.

Por ello, solicitaron una investigación e intervención al Ministerio Público por el presunto delito de adquisición, posesión y tráfico ilícito de datos informáticos, "para proteger los derechos de nuestros vecinos".

"Este acceso irregular, además, configuraría un triple delito: la obtención ilegal de información a través de sistemas informáticos, la vulneración de la reserva tributaria y la exposición de datos personales, al amparo de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733)", aseguran.

Asimismo, ordenaron la apertura de un proceso administrativo disciplinario al interior de la municipalidad para esclarecer los hechos.

La Municipalidad de Miraflores exhortó a los vecinos del distrito a no compartir datos como usuarios, contraseñas y/o links de acceso, ya que el "uso inadecuado puede derivar en consecuencias penales".

"Manipular o alterar enlaces web o claves permite presumir que existe intención de vulnerar información personal para objetivos ajenos a nuestra institución", finalizaron.

