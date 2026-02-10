Municipalidad de Lima suspende "Nueva Vía Rápida Javier Prado " en San Isidro y crea comisión técnica

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hace cinco meses, la Municipalidad de Lima, mediante Invermet, anunció el proyecto de la "Nueva Vía Rápida Javier Prado Begonias-Sánchez Carrión", un puente vehicular elevado en San Isidro. Pese a que la obra se iniciaría en diciembre, la MML ha decidido suspenderlo.

MML abre diálogo vecinal y suspende Vía Rápida Javier Prado

Mediante un comunicado, la comuna limeña informó que el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, abrió el diálogo con vecinos y la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, sobre el mencionado proyecto, que requería una inversión de S/ 269 millones.

"Durante el encuentro, el alcalde de Lima anunció la conformación de una Comisión Técnica Evaluadora del proyecto y la realización de reuniones periódicas con los vecinos", señalaron.

En ese sentido, anunciaron que, "hasta que esta Comisión emita su informe técnico, el proyecto Nueva Vía Rápida Javier Prado Begonias-Sánchez Carrión" queda paralizado, evidenciando que se han recogido opiniones vecinales y de autoridades.

"La Municipalidad de Lima reitera su plena disposición de mantener diálogo abierto con los vecinos y autoridades de la ciudad capital, enfocados en la búsqueda del bien común", finalizó.

A mediados de setiembre del 2025, la comuna limeña había anunciado el próximo inicio del proyecto de la Nueva Vía Rápida Javier Prado Begonias-Sánchez Carrión, con el fin de mejorar la conectividad y seguridad vial, como parte de un plan metropolitano que incluye la construcción de hasta 20 viaductos.

La obra consiste en la construcción de un puente vehicular elevado de 1.8 km de longitud, con dos carriles por sentido, entre la calle Las Begonias y la avenida Arenales. Contaría con paraderos a lo largo del trayecto.

Se estima que la obra beneficie a más de 590 mil personas en San Isidro y Lince, reduciendo tiempos de viaje en una de las vías más transitadas de Lima. El tiempo estimado de duración de la construcción es de 540 días.

