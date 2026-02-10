Chorrillos: Taxista sobrevive tras ser arrastrado seis cuadras por combi informal

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un grave accidente de tránsito se habría registrado en la urbanización Delicias de Villa, en el distrito de Chorrillos, donde Bryan, resultó con múltiples lesiones tras ser arrastrado por una combi a lo largo de seis cuadras. El hecho ocurrió en una vía con presencia de peatones y otros vehículos, lo que incrementó el riesgo durante el trayecto. Pese a ser un hecho bastante violento, la víctima, que se trabaja como taxista, logró sobrevivir y fue trasladado de emergencia al hospital María Auxiliadora.

Según el testimonio del agraviado, todo se inició cuando quedó atrapado en la puerta del copiloto de la unidad. Desde ese momento, el chofer de la combi aceleró de forma repentina y continuó avanzando sin detenerse, incluso chocando contra otros autos Durante el recorrido, Bryan permanecía eferrado a la puerta mientras la unidad seguía su marcha sin control.

El taxista contó que pidió ayuda de manera constante y que intentó que el conductor frenara.

"Había gente en la vía, la gente se apartaba, corría. Pensé en tirarme", afirmó.

La situación terminó cuando cuando la combi impactó contra una mototaxi, la cual destrozó. Esto provocó que el taxista cayera al pavimento producto del golpe.

Como consecuencia del accidente, el conductor quedó con diversas heridas que hoy le impiden continuar con su trabajo. Su estado de salud le ha generado diversas dificultades económicas, pues su recuperación le va generando mayores gastos, revelando que también tiene problemas para dormir, llegando a tomar hasta tres pastillas que le brinda su madre.

De acuerdo con el agraviado, el vehículo que lo arrastró no contaba con SOAT, por lo que su atención médica fue asumida por el seguro de la mototaxi involucada.

"Yo soy chofer de taxi, pero ahorita no estoy trabajando", lamentó.

Además, sostuvo que actualmente depende del apoyo de familiares y amigos para poder cubrir sus gastos.

No hay avances del caso

Bryan también informó que acudió a la comisaría de Mateo Pumacahua para presentar la denuncia correspondiente; sin embargo, asegura que hasta el momento no ha recibido ningún llamado o alguna información que aclare la identidad de la combi involucrada, dejando toda información clara sobre el avance del caso de lado.

Este caso nuevamente pondría en evidencia los riesgos que representan los vehículos informales o que circulan sin ningún seguro obligatorio, así como la demora en los procesos de identificación de responsables en los accidentes de tránsito. La falta de respuesta oportuna no solo afecta la salud del agraviado, sino que también se llega a ignorar su estabilidad económica o emocional, dejando en situación vulnerable a quienes dependen de su trabajo diario.