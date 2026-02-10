Hallan sin vida a joven con autismo tras una semana de búsqueda

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Después de días de angustia e incestidumbre, la familia de Carlos Sánchez Toribio recibió la peor noticia. El jóven de 28 años, diagnosticado con autismo y retardo mental severo, fue hallado sin vida el último lunes 9 de febrero en el distrito de Villa el Salvador (VES), noticia confirmada por su madre.

Carlos había sido visto por última vez el 3 de febrero, cuando salió de su vivienda en la zona de Cocharcas Alto, en Chorrillos. Desde ese momento se inició una intensa búsqueda que movilizó a familiares, vecinos, y miembros de la Policia Nacional, así como la difusión de cientos de personas en redes sociales que habrían compartido su fotografía.

Debido a su condición, el joven no podía hablar ni reconocer situaciones de peligro, lo que aumentaba el riesgo. Su familia advirtió desde el inicio que cada hora era clave, ya que dependía totalmente de terceros para movilizarse y protegerse.

La triste noticia

Durante siete días, sus seres queridos recorrieron distintos puntos de Lima Sur con la esperanza de encontrarlo con vida. También se activaron alertas policiales y campañas digitales para ampliar la difusión del caso. Sin embargo, el desenlace generó conmoción y tristeza en la comunidad.

La noticia provocó además una reacción de indignación entre organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad. La Red de la Sociedad Civil de Lima Norte lamentó lo ocurrido y difundió un mensaje público.

"Carlos, un joven autista que desapareció hace días, fue encontrado sin vida. Y otra vez como sociedad fallamos, como comunidad" lamentaron.

El pronunciamiento incluyó un llamado a la reflexión y a la empatía hacia las familias que viven con personas en situación de alta vulverabilidad, asó como a reforzar la solidaridad ciudadana ante reporte de desaparición.

Mientras las autoridades realizan las investigacions para determinar las causas del fallecimiento, el caso ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de contar con protocolos más rápidos y coordinados cuando desaparecen personas con discapacidad cognitiva.

Especialistas y colectivos señalan que estos casos requieren una respuesta inmediata, con apoyo policial, municipal y comunitario. La experiencia demuestra que el tiempo es decisivo.

El deceso de Carlos deja un dolor para su familia y deja la premisa de que más allá de la tristeza, este caso debería servir para revisar los mecanismos de búsqueda y fortalecer la ayuda ciudadana, para que ninguna otra familia vuelva a enfrentar sola una situación similar.