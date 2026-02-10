Pánico en Pueblo Libre: Sujetos disparan cerca a bus de Transporte Pesqueros

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este martes por la tarde, transeúntes y conductores de la avenida Bolívar, en el distrito de Pueblo Libre, se llevaron un gran susto tras una balacera en la cuadra 17. Un sujeto, a bordo de un auto, propinó disparos al aire sin aparente intención de asesinar, pero cercano a un bus de Transporte Pesqueros.

¿Ataque armado sería contra la empresa Transporte Pesqueros?

En diálogo con Canal N, testigos señalaron que el vehículo se habría cuadrado muy cerca a la unidad de transporte público de la Línea 129, que había realizado una breve parada para dejar pasajeros en la zona.

Los peritos de criminalística ya están trabajando en las investigaciones en el lugar de los hechos. Serían dos los casquillos de bala los que han podido encontrar en la escena, sobre el asfalto de la vía.

En tanto, según fuentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), hasta el momento, no se podría confirmar si se trata de una extorsión, debido a que no hay imágenes que evidencien que hayan disparado directamente contra el bus, sino que las balas se habrían dirigido al aire.

Sin embargo, todo parece indicar que es viable la posibilidad de un ataque extorsivo contra la empresa transportista, pues, el último sábado, un chofer de Pesqueros fue asesinado a sangre fría por sicarios.

Chofer de Transportes Pesqueros fue asesinado en plena ruta en Santa Anita

Este sábado 7 de febrero, un nuevo atentado contra el transporte público se registró en Santa Anita. Esta vez, un bus de la empresa Pesqueros fue atacado a balazos en el cruce del pasaje Lobatón con la avenida Túpac Amaru, dejando como saldo la muerte del chofer.

De acuerdo a los primeros reportes, un sujeto interceptó esta unidad a pie realizando una ráfaga de disparos sin reparo alguno alcanzando el cuerpo del piloto hasta en tres oportunidades. Los proyectiles impactaron en su espalda los cuales le quitaron la vida en cuestión de minutos.

Exitosa pudo comprobar, gracias a la versión de testigos, que el gatillero se hizo pasar como falso pasajero para que el bus logre detenerse a la altura del pasaje Lobatón.

En ese momento, disparó y luego se habría despedido de la víctima para huir raudamente a bordo de un auto blanco. Vecinos y ciudadanos que presenciaron el ataque, llevaron al conductor, identificado como Bonet Miraval Camones, de 31 años, al hospital Hipólito Unanue.

