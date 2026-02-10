Perú siente sismo HOY, 10 de febrero: MAGNITUD y EPICENTRO del temblor de esta tarde

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los sismos continúan en el Perú. Este martes 10 de febrero se reportó un nuevo sismo de considerable magnitud que ha alertado a una ciudad al norte del país. Conoce aquí los detalles.

Sismo de 4.4 en Áncash

El Centro Sismológico Nacional, entidad adscrita al Instituto Geofísico del Perú (IGP), ha reportado un nuevo sismo en el territorio peruano durante la tarde de este martes.

Así, dio a conocer de un sismo de magnitud 4.4 alrededor de las 6:11 de la tarde de este 10 de febrero. El temblor ocurrió a 78 kilómetros al oeste de la ciudad de Chimbote, en Santa, Áncash.

De acuerdo al reporte sísmico se precisa que contó con una profundidad de 33 kilómetros, latitud de -9.23, longitud de -79.27 y una intensidad de III Chimbote, según la escala de Mercalli.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0073

Fecha y Hora Local: 10/02/2026 18:11:46

Magnitud: 4.4

Profundidad: 33km

Latitud: -9.23

Longitud: -79.27

Intensidad: III Chimbote

Referencia: 78 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) February 10, 2026

La información fue complementada con el boletín informativo reportado por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) donde se detalla que el epicentro del sismo fue en el mar peruano.

Reporte del COEN-Indeci

Como se sabe, Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes.

Por ello es necesario precisar el rango de magnitud de los sismos para evaluar las siguientes medidas. En este último sismo se registró 4.4 de magnitud, lo que se cataloga con alerta verde, la cual indica que es un sismo de baja magnitud por encontrarse en la categoría < 4.5.

Debido a que el epicentro ha sido en el mar, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV) de la Marina de Guerra del Perú ha emitido un informe para precisar si se genera una alerta de tsunami. En este precisan que "no genera" una alarma en el litoral peruano.

Reporte del DIHIDRONAV

¿Cuáles son las recomendaciones?

Ante los sismos, Indeci precisó sugerencias a tomar en cuenta ante la ocurrencia de temblores. La primera de ellas es conservar la calma a pesar del movimiento. Conoce cuáles debes tener en cuenta:

Aléjese de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la Vía de Evacuación.

Si no puedes salir, ubícate en la Zona de Seguridad Interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muros estructurales o cerca a la caja del ascensor.

Evacúa con tu mochila para Emergencias.

Durante la tarde de este martes 10 de febrero se reportó un sismo de magnitud 4.4 en Áncash el cual no ha generado alerta de tsunami y cuenta con una alerta verde de acuerdo al rango de magnitud.