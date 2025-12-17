RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Indignada!

Delia Espinoza critica su inhabilitación por el Congreso: "Demuestran que actúan dictatorialmente"

Delia Espinoza consideró que con la primera inhabilitación por 10 años en su contra aprobada por el Congreso es la muestra de una "actuación dictatorial" del Legislativo, que debatirá un segundo pedido.

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 17/12/2025

La fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, se refirió al segundo pedido de inhabilitación por 10 años que pesa en su contra en el Congreso y sostuvo que con la primera ya muestran una "actuación dictatorial". 

Defiende su trabajo como fiscal de la Nación

A su salida de la sesión de la Comisión Permanente tras ejercer su derecho a la defensa durante el debate del segundo pedido de inhabilitación por 10 años en su contra, la magistrada defendió su labor como fiscal de la Nación. 

"Esta es una clara persecución mal llamada política, porque esta no es una actuación netamente política que debe ser basada en aspectos jurídicos, no solo por un tema de venganza, por represalia contra mi persona por haber hecho mi trabajo con pulcritud, con juridicidad. Buscando precisamente el debido proceso y que sea respetando a los señores congresistas", sostuvo.

Como se recuerda, Espinoza enfrenta las denuncias constitucionales 563 y 618, por la que se la acusa de haber cometido infracciones constitucionales y penales atribuidas por la presentación de parte de la magistrada de la denuncia constitucional 549 contra 11 parlamentarios que aprobaron una ley que permitía que como miembros retirados de las Fuerzas Armadas recibieran una pensión y a su vez un sueldo parlamentario. 

 

Noticia en desarrollo...

