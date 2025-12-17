Celebración casi termina en tragedia: Árbol de Navidad se incendió tras uso de pirotecnia

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que debía ser un evento divertido y de compartir por Navidad, casi termina en tragedia. Un árbol navideño ardió en llamas en cuestión de segundos, luego de que, presuntamente, una chispa provocada por pirotecnia iniciara un incendio en plena celebración.

Árbol navideño se incendió por completo

Llegó diciembre y con ello una fecha muy especial para muchos: ¡Navidad! Con motivo a esta festividad, distintos municipios no dudan en decorar las calles de sus localidades, no solo con guirnaldas, muñecos o luces de distintos colores para llevar alegría, sino que también ponen los tradicionales árboles navideños de varios metros de altura en las principales plazas.

Es así como el municipio de Bahía de Banderas, en Jalisco, reunió a una gran multitud de personas para que puedan presenciar el encendido de este árbol en la plaza de San Vicente. Sin embargo, lo que debía ser un momento de emoción, se convirtió en completo caos y desconcierto por un accidente.

De acuerdo a los videos difundidos en redes sociales, se aprecia el preciso momento en que varias personas sacan sus celulares para captar el encendido oficial del árbol de Navidad, que tenía algunas fotos del dibujo de Mickey con varias luces alrededor. Para acompañar el acto protocolario también comenzaron a incluir pirotecnia, sin imaginar que una de las chispas cayera y provocara un incendio.

¿Chispa de pirotécnicos provocó el incendio?

Según las imágenes, aparentemente, una de las chispas habría caído a la mitad del árbol navideño, lo que desencadena que rápidamente este arda en llamas y termine quemado por completo tras estar elaborado con materiales altamente inflamables. El incidente provocó que las personas no dudaran en correr y buscar un refugio. Incluso, se logra escuchar los gritos de quienes temían lo peor.

Ante el reporte de emergencia, personal de Protección Civil y Bomberos de Bahía de Banderas se movilizó al sitio y logró sofocar el incendio sin que se registraran personas lesionadas ni daños a negocios cercanos.

Investigan causas del incendio en Jalisco

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas exactas del siniestro; sin embargo, no se descarta que la combinación de pirotecnia y adornos inflamables haya sido un factor determinante, según TV Azteca.

Por su parte, a través de su cuenta en Facebook, el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana García, expresó lo siguiente: "Quiero informarles que lamentablemente se incendió el arbolito de Navidad en San Vicente. Lo bueno es que todo fue atendido de inmediato y no hubo personas lesionadas, solo daños materiales. Gracias a Protección Civil por su pronta y oportuna respuesta".

Finalmente, el burgomaestre se comprometió a reponer el árbol calcinado "a la brevedad" para el disfrute de todas las familias de San Vicente.

Es así como se reportó que una celebración casi termina en tragedia en México. Un árbol navideño se prendió en llamas al momento en que éste fue prendido. La sorpresa y los gritos de los asistentes fueron captados en video.