Delia Espinoza: Aprueban informe que recomienda inhabilitar a la exfiscal de la Nación por 10 años

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe final que propone una segunda inhabilitación a Delia Espinoza, para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años por presunta infracción constitucional.

Aprueban segunda denuncia constitucional

En la mañana de este miércoles, 17 de diciembre, una noticia ha causado revuelo en el ámbito político y judicial. Pues bien, desde temprano, los miembros de la Comisión Permanente del Parlamento se reunieron para debatir el informe final de las denuncias constitucionales 563 y 618, contra la suspendida fiscal suprema, Delia Espinoza.

La acusación contra la extitular del Ministerio Público es por presunta infracción constitucional al haber presentado, en su calidad de fiscal de la Nación, una denuncia constitucional contra 11 congresistas, que integraron la Comisión de Defensa del Parlamento en el periodo 2021-2022. Dicha acción se dio por presunta negociación incompatible al haber aprobado un dictamen que permitió que legisladores exmilitares y expolicías perciban del Estado sueldo y pensión.

"Aprobado el extremo de la denuncia constitucional que propone por infracción constitucional contra la señora Delia Espinoza, en su actuación como fiscal de la Nación", expresó Ilich López, quien presidió la sesión.

El informe establece que Espinoza vulneró diversos artículos de la Constitución como el 45, 93 y 139 —incisos 3 y 5—, al considerar que habría vulnerado los principios básicos del ejercicio público.

Medida deberá ser debatida en el Pleno

El congresista Jorge Montoya, como presidente de la subcomisión acusadora, se encargará de sustentar el informe final aprobado y formular la correspondiente acusación constitucional ante el pleno del Congreso de la República para su ratificación.

Cabe destacar que los informes finales de las acusaciones constitucionales 563 y 618 fueron presentadas por los parlamentarios Kira Alcarraz Agüero (Podemos Perú) y José Cueto (Renovación Popular).

#ComisiónPermanente aprobó el informe final de las DC 563 y 618 contra la exfiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, que propone su inhabilitación por diez años por presunta infracción constitucional.



— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 17, 2025

Delia Espinoza se pronuncia tras inhabilitación

Delia Espinoza acudió al Parlamento acompañada de su abogado Rodolfo Pérez. Tras tener conocimiento de su segundo pedido de inhabilitación por 10 años, la exfiscal de la Nación no dudó en romper su silencio y asegurar que esta acción es una "clara persecución" por haber hecho su trabajo con "pulcritud".

"Esta no es una actuación netamente política que debe ser basada en aspectos jurídicos, no solo por un tema de venganza, de represalia contra mi personas por haber hecho mi trabajo con pulcritud, con juridicidad, buscando el debido proceso y que se ha respetado", expresó ante la prensa.

A su salida del Congreso, Delia Espinoza cuestionó la primera inhabilitación aprobada en su contra. La exfiscal de la Nación señaló que, con dicha medida, el Parlamento demuestra una actitud dictatorial.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

— Exitosa Noticias (@exitosape) December 17, 2025

Es así como, una vez más, Delia Espinoza sufre un nuevo "golpe". La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años por presunta infracción constitucional. La medida deberá ser debatida para su ratificación en el Pleno.