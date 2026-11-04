Presidenta Keiko Fujimori lidera la firma del Pacto contra la Anemia: "Nuestro compromiso es reducirla a la mitad"

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el propósito central de reducir drásticamente los índices de anemia y mejorar de manera integral las condiciones de vida de la población más vulnerable del país, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, lideró la tarde de este miércoles en la sede de Palacio de Gobierno la firma oficial del Pacto contra la Anemia.

Un plan focalizado

Esta iniciativa estratégica contempla una intervención articulada y multisectorial que involucra de manera directa al Gobierno central en una sólida alianza con los gobiernos regionales, el sector privado, organismos internacionales, colegios profesionales, universidades y diversas organizaciones de la sociedad civil.

El plan ha sido diseñado específicamente para focalizar las acciones operativas en aquellas regiones del territorio nacional que requieren una atención más urgente y prioritaria frente a esta persistente problemática social.

"Debemos de comprender que para luchar contra la anemia esto no se hace solamente desde un centro de salud, sino también desde el hogar, con una alimentación adecuada. La mayor injusticia que podemos cometer como país es condenar a un niño desde que nace, y un niño con anemia antes del año, disminuye sus capacidades que después nadie le va a devolver. Lo que no hagamos hoy por un bebé va a tener consecuencias luego", aseveró Fujimori.

Los compromisos estratégicos del pacto

El documento suscrito establece una rigurosa hoja de ruta estructurada sobre ocho compromisos fundamentales orientados a garantizar resultados efectivos a corto y mediano plazo.

En primer lugar, se busca garantizar de manera estricta la identificación y el seguimiento nominal riguroso de cada niño y mujer gestante. Asimismo, el pacto exige fortalecer los servicios de salud públicos para asegurar la prevención, detección temprana, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y recuperación de la anemia, priorizando fundamentalmente a los menores de doce meses.

🔴🔵🚨 #AHORA | En Palacio de Gobierno, la presidenta Keiko Fujimori encabezó la firma del Pacto Contra la Anemia, estrategia que también contempla la participación de los gobiernos regionales, el sector privado, organismos internacionales, colegios profesionales, universidades,... pic.twitter.com/XrbCZ36SHc — Exitosa Noticias (@exitosape) November 4, 2026

Dentro de las directrices estructurales, la estrategia contempla ampliar de manera progresiva el acceso a agua segura y servicios básicos de saneamiento, además de promover una alimentación saludable y nutritiva que reconozca y valore la gran diversidad alimentaria del Perú.

A ello se suma la iniciativa de impulsar la fortificación progresiva de alimentos de consumo masivo, fomentar la producción de investigación científica y el desarrollo de soluciones innovadoras, implementar estrategias efectivas de comunicación y educación dirigidas a las familias y comunidades, y movilizar los recursos financieros necesarios para acercar eficientemente los servicios básicos a toda la ciudadanía.

Buscará reducir índices a la mitad

Durante su discurso previo al acto simbólico principal, la jefa de Estado remarcó que esta trabajo coordinado comprometerá a múltiples sectores políticos y de gobierno, esperando a que, con esta logística, los resultados se reflejen el la disminución de, mínimo, la mitad de los casos de anemia a nivel nacional hasta el final de su gestión.

"Este compromiso lo asumen varios ministros de Estado y en los próximos cinco años nuestro objetivo es muy claro: reducir la anemia, por lo menos, a la mitad".

La suscripción de este pacto multisectorial refleja así un esfuerzo institucional coordinado para combatir de manera frontal la anemia en el país, consolidando un compromiso que movilizará a diversos sectores estatales y privados en beneficio directo de la niñez peruana.