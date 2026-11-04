RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Mensaje en video

Betssy Chávez reapareció y envió saludo a Puno por su aniversario: "Una tierra combativa, contestataria"

A través de sus redes sociales, la expremier de Pedro Castillo, Betssy Chávez, envió un fraterno saludo a Puno por su aniversario 358 de fundación. Consideró a esta tierra como "combativa, contestataria y fuerte".

Betssy Chávez reapareció enviando mensaje a Puno.
Betssy Chávez reapareció enviando mensaje a Puno. (Composición Exitosa)

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 04/11/2026

Síguenos en Google News Google News

La expremier de Pedro Castillo, Bettsy Chávez, reapareció y envió un mensaje a la región Puno y a sus habitantes con motivo de su 358 aniversario de fundación. La también excongresista recordó sus raíces, oriundas de este departamento y la consideró como "una tierra combativa, contestataria y fuerte".

Desde su asilo en México

A través de sus redes sociales, quien además ejerció el cargo de ministra de Cultura entre agosto y noviembre del 2022, ofreció un mensaje en video en el que envía sus felicitaciones a la histórica región del sur del Perú por un año más de existencia. Recordó que sus familiares salieron de allí.

"Quiero abrazarlos muy fuerte por estos 358 aniversario de fundación. Aún no puedo comunicarme como yo quisiera, sin embargo, no puedo dejar pasar esta fecha tan importante para una tierra que es el origen de mi familia. Tanto de mis bisabuelos, mis abuelos y mis padres", sostuvo Chávez Chino.

Desde su perspectiva, Puno es un lugar que se ha convertido en un bastión antes las injusticias que se viven en el país. Además, expresó sentir nostalgia por no poder estar celebrando in situ, debido a que se asiló en México, para evadir la condena por participar en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

Presidenta Keiko Fujimori lidera la firma del Pacto contra la Anemia: "Nuestro compromiso es reducirla a la mitad"
Lee también

Presidenta Keiko Fujimori lidera la firma del Pacto contra la Anemia: "Nuestro compromiso es reducirla a la mitad"

"Estamos en una época en la que se debe resistir. Creo y con justa razón que Puno representa los valores y principios que debemos de llevar en todo momento, una tierra combativa, contestataria y fuerte. El día de hoy que tengan una pausa para recordar, para estar en familia, amigos y paisanos, escuchando nuestra música", señaló.

Orden de captura contra Bettsy Chávez

A pesar de su condición de asilada por el gobierno de México, la justicia peruana renovó la orden de ubicación y captura a nivel nacional e internacional en su contra. Como se recuerda, fue condenada a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para una rebelión en agravio del Estado.

Para el computo de la pena se descontará el tiempo en el que cumplió prisión preventiva, además, la sentencia contempla una inhabilitación de dos años para ejercer cargos públicos y una reparación civil de S/ 12 millones que deberá pagar solidariamente con Pedro Castillo, Aníbal Torres y Willy Huertas.

Congreso: proponen licencia laboral remunerada de un día para trabajadores que realicen donación voluntaria de sangre
Lee también

Congreso: proponen licencia laboral remunerada de un día para trabajadores que realicen donación voluntaria de sangre

Desde México, la expremier Betssy Chávez envió un saludo a Puno y sus habitantes con motivo de su aniversario 358. La excongresista recordó que esta región representa la resistencia y la consideró fuerte y contestataria.

Temas relacionados aniversario Bettsy Chávez Golpe de Estado mensaje Pedro Castillo Puno

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA