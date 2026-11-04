Lluvias extremas inundan Tumbes: Senamhi advierte más precipitaciones hasta el jueves 5

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las lluvias intensas continúan afectando a la región Tumbes, donde las precipitaciones comenzaron en la cuenta alta y avanzaron hacia las zonas urbanas. Los distritos de Casitas y el caserío Teniente Astete estuvieron entre los primeros sectores afectados, mientras que el centro de la ciudad también registró aniegos.

Lluvias avanzan hacia el centro de Tumbes

Las precipitaciones ocasionaron acumulación de agua en las principales calles de Tumbes, dificultando el desplazamiento de vehículos y peatones. La emergencia trajo consigo vías cubiertas de agua, mientras mototaxis y automóviles intentaban continuar sus recorridos en medio de las lluvias.

Asimismo, se reportó la activación de la quebrada Panales, luego de las precipitaciones registradas en la zona. Este fenómeno se suma a las condiciones que enfrenta la región por las lluvias en las partes altas, donde las corrientes de agua pueden afectar diferentes sectores.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En Tumbes, lluvias extremas se empezaron a registrar en la cuenca alta de la región, afectando inicialmente a los distritos de Casitas y el caserío Teniente Astete, trasladándose hacia el centro de la ciudad. Las principales calles están empozadas... pic.twitter.com/g6ZVgYw5fz — Exitosa Noticias (@exitosape) November 5, 2026

La emergencia también comprende otros puntos de la región, donde las lluvias han generado acumulación de agua y dificultades para el tránsito. Las precipitaciones registradas durante la jornada mantienen bajo atención a las localidades de Tumbes, especialmente aquellas ubicadas cerca de quebradas y zonas expuestas a inundaciones.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | A través de un nuevo aviso meteorológico, el Senamhi alertó que en las próximas 24 horas se registrarán lluvias de moderada a extrema intensidad en las regiones de Piura y Tumbes. Asimismo, en la costa centro y sur esperan lloviznas de ligera a... pic.twitter.com/IKNkJzaz3g — Exitosa Noticias (@exitosape) November 4, 2026

Calles de Tumbes quedaron inundadas por lluvias

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta por lluvias de moderada a extrema intensidad en Piura y Tumbes para el miércoles 4 y jueves 5 de noviembre. Según el organismo, las precipitaciones podrían alcanzar acumulados de hasta 60 milímetros por día en la costa norte.

El pronóstico comprende las provincias tumbesinas de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla. Para Piura, la previsión incluye Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura y Sullana, donde también se esperan precipitaciones de extrema intensidad durante el periodo señalado.

Según Senamhi, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Además, el organismo advirtió que estas condiciones meteorológicas podrían ocasionar inundaciones pluviales, por lo que recomendó a la población adoptar medidas preventivas y mantenerse informada sobre los avisos oficiales.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) difundió una alerta por posibles activaciones de quebradas hasta el jueves 5 de noviembre en diversas provincias de Cajamarca, Lambayeque, Piura y Tumbes. El aviso contempla un nivel rojo para este fenómeno asociado a las precipitaciones.

Tumbes enfrenta así una jornada marcada por lluvias intensas, calles inundadas y quebradas activadas. La alerta meteorológica del Senamhi mantiene bajo vigilancia a las provincias de la región ante las precipitaciones previstas hasta el jueves 5 de noviembre, junto con el riesgo de nuevas inundaciones y crecidas de quebradas.