Laura Spoya sufre por la muerte de su abuelita y la despide con emotivo mensaje: "Ni siquiera una adiós"

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Spoya atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su abuelita Lalita, quien murió durante la mañana de este miércoles. La modelo comunicó la triste noticia a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje de despedida y dejó en evidencia cuánto significaba su familiar para ella.

El sufrimiento de Laura por su abuelita

La exMiss Perú publicó una fotografía de su infancia junto a su abuelita, acompañada de unas sentidas palabras con las que expresó el profundo cariño que le tenía. Asimismo, aprovechó la publicación para compartir una reflexión sobre la importancia de demostrar el amor a las personas que forman parte de nuestras vidas.

En ese sentido, la modelo hizo hincapié en que nadie sabe cuándo llegará una despedida definitiva, por lo que consideró importante no postergar los abrazos, las muestras de afecto ni las palabras que muchas veces quedan pendientes. Su mensaje conmovió a sus seguidores, quienes le hicieron llegar sus condolencias ante esta dolorosa pérdida.

"No saber cuándo nos abrazará la muerte debería ser motivo suficiente para no dejar nada para el final. Ni un te quiero, ni un encantado de conocerte, ni siquiera un adiós", escribió Laura en sus redes sociales.

Laura Spoya y su abuelita

Mario confirma fallecimiento de Lalita

Por otro lado, la noticia también fue confirmada durante la más reciente edición de 'La Manada Galáctica'. Mario Irivarren explicó que Laura no pudo asistir al espacio debido a la complicada situación familiar que atraviesa. En su lugar, Rafael asumió temporalmente sus funciones en la conducción del programa.

Además, el influencer señaló que Lalita tenía problemas de salud desde hacía algún tiempo debido a su avanzada edad. Ante esta pérdida, Laura Spoya permanecerá alejada del programa durante algunos días para acompañar a sus seres queridos y afrontar su proceso de duelo en compañía de su familia.

"Como verán, en este momento no está Laurita está que la reemplaza Rafael. Hoy en la mañana partió Lalita, la abuelita de Laura (...) Ya venía malita hace un tiempo producto de la edad, el ciclo natural de la vida y esta mañana dejó este mundo", comunicó.

Es así que, la partida de Lalita representa un duro golpe para Laura Spoya, quien decidió compartir públicamente el dolor que atraviesa y recordar el cariño que las unía. Mientras recibe muestras de apoyo de sus seguidores, la modelo permanecerá junto a su familia durante los próximos días para afrontar esta pérdida y despedir a su abuelita.