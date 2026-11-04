Congreso: proponen licencia laboral remunerada de un día para trabajadores que realicen donación voluntaria de sangre

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el propósito de incentivar la donación altruista y superar el déficit histórico de reservas en los bancos de sangre del país, el congresista Marino Lavado Valdivia, integrante del grupo parlamentario Juntos por el Perú, presentó el Proyecto de Ley N.° 00733/2026-CR.

La iniciativa plantea modificar el artículo 10 de la Ley N.° 27282, Ley de Fomento de la Donación de Órganos y Tejidos Humanos, para establecer formalmente una licencia laboral remunerada de un día entero destinada a los trabajadores de los sectores público y privado que participen en este acto solidario.

De acuerdo con el texto oficial, el beneficio abarcará tanto la donación de sangre total como la obtención de componentes sanguíneos mediante procesos de aféresis en establecimientos de salud autorizados. Asimismo, se estipula que este permiso no generará ningún tipo de descuento salarial, obligación de compensar horas pendientes, reducción de vacaciones ni afectación de otros derechos laborales.

Requisitos, procedimientos y situaciones especiales

Para hacer efectiva la licencia, el documento legislativo detalla que el trabajador deberá cumplir con los siguientes procedimientos:

Comunicación previa: Informar al empleador sobre la fecha programada para la donación con una anticipación mínima de dos días hábiles , salvo casos excepcionales debidamente justificados.

Informar al empleador sobre la fecha programada para la donación con una anticipación mínima de , salvo casos excepcionales debidamente justificados. Acreditación posterior: Presentar el certificado o constancia emitida por el banco de sangre autorizado dentro de los dos días hábiles posteriores a su reincorporación laboral.

Presentar el certificado o constancia emitida por el autorizado a su reincorporación laboral. No aptos para la donación: En el supuesto de que el postulante acuda al centro médico pero no sea declarado apto tras la evaluación clínica, conservará el derecho a un permiso remunerado por el tiempo indispensable que demande dicha evaluación y su respectivo desplazamiento.

En el supuesto de que el postulante acuda al centro médico pero tras la evaluación clínica, conservará el derecho a un permiso remunerado por el tiempo indispensable que demande dicha y su respectivo desplazamiento. Donaciones adicionales: Las subsecuentes donaciones realizadas a lo largo del mismo año mantendrán el derecho a permisos con goce de haber por el tiempo necesario para la evaluación, extracción y recuperación inmediata.

Diagnóstico: la falta de tiempo y la alta dependencia de la reposición

La exposición de motivos de la propuesta legislativa expone una preocupante radiografía sobre la situación hemoterápica nacional. Según los datos oficiales del Ministerio de Salud (Minsa) citados en el documento, durante el año 2025 se recolectaron 473,778 unidades de sangre a nivel nacional; sin embargo, solo el 20.8 % (98,256 unidades) provino de donantes voluntarios, mientras que el 79.2 % restante (375,522 unidades) correspondió a donaciones por reposición.

Esta cifra global representa apenas el 1.38 % de la población peruana, una proporción muy distante de la demanda estimada por el Minsa, que asciende a 624,000 unidades anuales para cubrir cirugías, tratamientos oncológicos, emergencias y atenciones obstétricas. El sustento de la ley también resalta un estudio nacional del Minsa de 2022, el cual reveló que el 46.4 % de los encuestados identificó la falta de tiempo como el principal obstáculo que frena su participación solidaria.

Finalmente, el proyecto fundamenta su viabilidad al revisar legislaciones homólogas en naciones de la región y Europa (como Argentina, Brasil, Italia, Polonia, Croacia y España), las cuales consagran mecanismos similares de protección salarial y permisos laborales para fomentar la donación altruista de sangre.

La propuesta legislativa presentada en el Parlamento busca remover una de las trabas más significativas en el ámbito laboral peruano, apostando por transformar la cultura de donación mediante incentivos concretos que garanticen reservas estables y seguras en los centros de salud del país.