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Víctimas del terrorismo

Ministerio Público entrega restos identificados de 33 víctimas del terrorismo en la Catedral de Huamanga

El Ministerio Público entregó los restos identificados de 33 víctimas del terrorismo en la Catedral de Huamanga tras 40 años de espera, mientras que entre 900 y 950 casos siguen pendientes en Ayacucho.

Restituyen restos de 33 víctimas del conflicto armado interno en Ayacucho
Restituyen restos de 33 víctimas del conflicto armado interno en Ayacucho Difusión

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 04/11/2026

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El Ministerio Público entregó a sus familiares los restos identificados de 33 víctimas de la época del terrorismo durante un acto oficial en la Catedral de Huamanga. Este proceso tuvo como finalidad que los deudos trasladen a los fallecidos hacia sus comunidades de origen para darles sepultura.

El accionar de la entidad comprende la restitución de hombres, mujeres y niños hallados en distintas zonas de la región Ayacucho. La ceremonia religiosa fue dirigida por el arzobispo monseñor Salvador Piñeiro y contó con los allegados, quienes esperaron cerca de 40 años dentro de las labores de búsqueda.

Los familiares manifestaron la conclusión de una etapa tras cuatro décadas de búsqueda.
Los familiares manifestaron la conclusión de una etapa tras cuatro décadas de búsqueda.

Equipo multidisciplinario identificó 33 cuerpos 

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ayacucho, Fritz Spinoza, explicó que el trabajo de las fiscalías especializadas inicia con la apertura de las carpetas fiscales y termina con la entrega final a las familias. 

Ante ello, estas acciones abarcan la ubicación de fosas, la exhumación de cuerpos, la recuperación física de evidencias y los análisis científicos para identificar a cada persona.

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Asimismo, Spinoza indicó que la identificación de las 33 personas estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario. Según detalló la representación fiscal, este grupo técnico contó con especialistas en arqueología, antropología, cirugía, odontología, medicina, biología, fotografía, además del personal de soporte administrativo.

 Fuentes oficiales reportaron que 13 restos proceden de fosas en la provincia de Víctor Fajardo, 9 fueron recuperados en la provincia de La Mar, mientras que 11 restos provienen de zonas en Huanta, Huamanga y lugares cercanos.

Junta de Fiscales reporta entre 900 y 950 restos pendientes 

No obstante, Fritz Spinoza informó que todavía quedan entre 900 a 950 restos humanos pendientes de identificación y restitución a sus parientes. El representante fiscal señaló que los equipos realizan las diligencias para avanzar con los análisis forenses de los casos que están almacenados en centros institucionales.

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No obstante, los familiares expresaron que recibir los cuerpos cierra una etapa luego de cuatro décadas de búsqueda constante. 

Finalmente, los restos serán conducidos por los deudos hacia sus respectivos pueblos y caseríos para recibir sepultura. El Ministerio Público reiteró que las fiscalías continuarán con el trámite de las carpetas y las intervenciones en fosas para resolver los casos que siguen bajo investigación.

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