¡Atención! Precio de la pota sube hasta S/ 20 y reportan desabastecimiento en mercado minorista

El precio de la pota subió hasta S/ 20. La crisis del desabastecimiento de pota no solo afecta a los vendedores, sino también a los consumidores, quienes están acostumbrados a este producto en sus dietas diarias, especialmente en platos como el ceviche.

El precio de la pota ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos días, llegando hasta S/ 20 por kilogramo en los mercados minoristas. Esta situación ha generado una escasez preocupante en el Mercado Modelo N°4, ubicado en la avenida 28 de Julio, donde los comerciantes han dejado de ofrecer este producto marino debido a su alto costo.

Según los vendedores, la última vez que compraron el alimento marino fue cuando aún se encontraba a S/ 9 el kilogramo, un precio considerado regular. Ahora, con el aumento exorbitante, la venta de pota fresca se ha vuelto prácticamente inviable

"En el terminal está 20 soles, encima no te los dan frescos, te dan la pota congelada. Hace más de una semana que no traemos pota, debido a que el precio es excesivamente caro. La última vez que compramos, la pota estaba 9 soles, ese es un precio regular, hasta 10 soles es un precio razonable", declaró uno de los comerciantes.

La crisis del desabastecimiento de pota no solo afecta a los vendedores, sino también a los consumidores, quienes están acostumbrados a este producto en sus dietas diarias, especialmente en platos como el ceviche.

"La gente está acostumbrada a comer ceviche con pota pero ya no es rentable, no he encontrado pota hace más de una semana, los últimos platos de ceviche de pota que he vendido han sido el día domingo, donde vendí cada plato a casi 15 soles. El domingo compré pota a 18 soles, pero hoy encontré este producto marino a 26 soles. (...) No hay ceviche sin pota, es increíble que no haya pota", subrayó la dueña de un puesto de comida marina.