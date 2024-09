SONAPESCAL denuncia que Gobierno permite presencia de barcos ilegales chinos en mar peruano

En conversación con Exitosa, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (SONAPESCAL), Elsa Vega, denunció que barcos ilegales provenientes de China están pescando en nuestro mar con consentimiento del Gobierno y quitándonos nuestros recursos marinos.

En diálogo con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', la autoridad de SONAPESCAL expresó su preocupación por la situación y acusó a las autoridades peruanas de ser permisivas con la presencia de estas embarcaciones extranjeras.

"Hemos encontrado embarcaciones chinas pescando en nuestros mares. Nosotros queremos que no busquen pretextos por emergencia y se quedan 40 días bien servidos en Chimbote, Callao o Pisco. Ellos estaban prohibidos de entrar a Bayóvar y hasta Bayóvar se han metido, han estado en Paita", declaró a nuestro medio.

Asimismo, aseveró que la falta de control ha permitido que estas embarcaciones extranjeras ingresen a zonas donde está prohibido pescar, afectando directamente a los pescadores artesanales y a los consumidores.

Uno de los efectos más preocupantes de la presencia de estos barcos chinos ha sido la escasez de pota y el consecuente aumento en su precio. En ese sentido, Elsa Vega explicó que el precio de la pota ha subido de 5 soles a más de 18 soles debido a la reducción en los volúmenes de pesca.

"No hay pota, el precio de la pota antes era de 5 soles, ahora la pota está por encima de los 18 soles, han bajado los volúmenes de pesca", subrayó.

En esa misma línea, añadió que esta situación ha afectado no solo a los pescadores, sino también a las amas de casa y a los consumidores en general, quienes deben pagar precios mucho más altos por un producto que solía ser accesible.

Según Vega, mientras que a los pescadores locales se les imponen multas desproporcionadas, los barcos chinos ilegales apenas reciben sanciones mínimas.

"A nosotros por un zarpe o por estar ubicados en una bahía no adecuada nos multan con 5 mil o 12 mil soles y no es correcto. Y a un barco que entra de manera ilegal lo multan con 250 soles, no puede ser", añadió.